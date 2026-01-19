A- A+

ELEIÇÕES 2026 Eduardo Cunha diz que escolheu se candidatar por Minas Gerais porque estado "é a síntese do Brasil" Ex-presidente da Câmara foi eleito quatro vezes pelo Rio de Janeiro, entre 2003 e 2018; em 2022, tentou ser deputado federal por São Paulo, mas não se elegeu

O ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha publicou um vídeo para apresentar as razões pelas quais diz ter escolhido o estado de Minas Gerais para ser candidato a deputado federal nas eleições deste ano.

Segundo ele, o território mineiro "é a síntese do Brasil" por conta de sua diversidade e por fazer fronteira com outros seis estados, além de costumar refletir o resultado das eleições presidenciais.

Conforme mostrou reportagem do Globo no ano passado, Cunha busca angariar apoio em Minas em diversas frentes: se tornou patrocinador de um clube de futebol, passou a marcar presença em leilões de gado e em cultos evangélicos e adquiriu rádios em diversos municípios.

"(Em Minas Gerais) Você está perto de Goiás, Bahia, Mato Grosso (do Sul), São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. A gente tem as características do Nordeste na região Norte, as características de São Paulo na região Sul. A gente tem tantas diferenças, que o que acontece em Minas, acontece no Brasil", afirmou o ex-presidente da Câmara.

Cunha lembrou que, nas eleições de 2022, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Jair Bolsonaro por margem mínima no estado (50,2% contra 49,8%), cenário similar ao resultado nacional, de 50,9% contra 49,1%. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país, atrás somente de São Paulo.

"Minas tem um papel muito maior do que exerce hoje. É o segundo colégio eleitoral do Brasil. Foi muito aviltada, sabemos disso. O que aconteceu com o governo do (Fernando) Pimentel (PT, 2015 a 2018) foi um desastre", disse.

Com o objetivo de voltar à Câmara, Cunha ainda escreveu que "recuperar Minas é recolocar o estado no centro do debate nacional" e "entender que eleição em Minas sempre foi termômetro do país". Presidente da Casa entre 2015 e 2016 — quando teve o mandato cassado em decorrência de escândalos ligados à Operação Lava-Jato —, ele tentou se eleger em 2022 por São Paulo, mas não conseguiu.

Antes, Cunha foi deputado federal por quatro mandatos consecutivos sendo eleito pelo Rio de Janeiro entre 2003 e 2018. Agora, quem ocupa seu eleitorado fluminense é a deputada Dani Cunha (União), sua filha, que se elegeu em 2022 com 75.810 votos.

Patrocínio e compra de rádios em MG

Em busca de se eleger por Minas Gerais, Cunha já realizou algumas sinalizações para angariar apoio no estado. Ele se tornou patrocinador de um clube de futebol em Uberaba, município do Triângulo Mineiro, onde também passou a marcar presença em leilões de gado e em cultos evangélicos em 2025, conforme mostrou reportagem do GLOBO.

Levantamento do Globo identificou a abertura de cinco rádios ligadas a Cunha em Minas desde 2024. Em Uberaba, o ex-presidente da Câmara adquiriu a estação Agora FM, que pertencia ao empresário local Hermany Andrade Junior, e a rebatizou em fevereiro como Rádio Maravilha — é o mesmo nome de uma estação, também ligada a Cunha, que foi aberta em 2024 no Rio, voltada à programação gospel.

Quando a aquisição da rádio mineira foi sacramentada, Cunha já havia sido anunciado, em dezembro, como patrocinador do Uberaba Sport Club, time de futebol que disputa a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Há um mês, o ex-presidente da Câmara gravou um vídeo para as redes sociais do clube desejando “todo o sucesso na luta pra chegar à primeira divisão”. A Rádio Maravilha transmitirá os jogos do Uberaba.

Além da rádio em Uberaba, Cunha assumiu as estações Juventude FM, em Além Paraíba; Rádio Carangola, na cidade homônima; Rede Gerais AM 1460, em Raul Soares; e Rádio Maravilha, em Guarani. Todos os municípios ficam na Zona da Mata, região próxima à divisa de Minas com o Rio — estado em que Cunha hoje tem participação em outras três rádios, nos municípios de Casimiro de Abreu, Rio Bonito e São Fidélis.

Ainda em Uberaba, Cunha já visitou a Expozebu, em abril de 2025, e um leilão de gado organizado por empresas do governador do DF, Ibaneis Rocha, e da família do ex-deputado Jorge Picciani. Os eventos também reuniram o ex-presidente da Câmara Arthur Lira, antigo aliado de Cunha, além de governadores.

