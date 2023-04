A- A+

Deputada federal mais votada no Recife, com 75 mil votos, Clarissa Tércio (PP) tem carta branca do partido para escolher se disputará a Prefeitura da capital ou a de Jaboatão, segundo garante o presidente da legenda, o deputado federal Dudu da Fonte.

“Ainda estamos fazendo a avaliação de qual município Clarissa tem mais chances, mas, de antemão, a deputada tem carta branca do partido para escolher a cidade que deseja concorrer. Clarissa é um quadro qualificado do nosso partido, muito atuante, preparada e muito trabalhadora. Não tenho dúvida que a escolha que ela fizer será para engrandecer a cidade, para levar inovação, melhoria e, principalmente, elevar a autoestima do município que ela escolher”, disse Dudu, em entrevista à Folha.

Segundo ele, a meta do partido no Estado é ampliar ainda mais a sua representatividade. “Nos reunimos, na última segunda-feira, para começar as discussões de planejamento para o pleito do próximo ano. Porque a eleição, embora seja em outubro de 24, as discussões e planejamento começam cedo envolvendo os melhores candidatos, com as melhores capacidades, para poder dar o melhor da nossa sigla não apenas para a capital, mas em todas as regiões de Pernambuco”, explicou.

“Nossa meta é trabalhar para que a gente possa administrar grandes municípios em todas as regiões do Estado, para dar a contribuição do nosso partido em Pernambuco”, acrescentou.

Diante da intenção do PP de ampliar sua representatividade, uma reaproximação com o prefeito do Recife, João Campos (PSB), está praticamente descartada pelo progressista. “O assunto ainda não foi discutido com a executiva do nosso partido, contudo não vi ninguém mostrar interesse ainda e essa questão ainda não foi colocada no debate interno”, afirmou.

Sobre um possível nome indicado pela governadora Raquel Lyra (PSDB) na disputa de 2024, Dudu diz que tudo dependerá de quem seria o nome, para posteriormente ser feita uma avaliação. De acordo com ele, não adianta apenas a indicação de um nome, mas de saber quais são as propostas que o candidato trará para melhorar a qualidade de vida da cidade.

Por ora, Eduardo da Fonte adianta alguns nomes que, segundo ele, são quadros importantes para o PP em Pernambuco, como o do prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Fábio Aragão; o do Cabo de Santo Agostinho, Keko do Armazém, e Jorge Duarte, de Santa Cruz da Boa Vista. Ambos os nomes que devem concorrer à reeleição nos seus respectivos municípios.

