Eduardo da Fonte agradece a Miguel Coelho
Em convenção do PSD, candidato ao senado avisou que trabalhará para melhorar a vida das pessoas
O presidente da federação União Progressista e candidato a senador na chapa à reeleição da governadora Raquel Lyra (PSD), Eduardo da Fonte (PP), mencionou o nome de Miguel Coelho (UB), que foi adversário dele na disputa pela vaga à Casa Alta, durante discurso realizado na convenção do PSD, neste domingo (2) no Parador, no Bairro do Recife. O nome do ex-prefeito de Petrolina e presidente do União Brasil surgiu quando Da Fonte fazia alguns agradecimentos. .
“Agradecer também a um grande companheiro de federação, ao nosso amigo Miguel Coelho. Dizer que estamos juntos, Miguel, para trazer as transformações para o estado de Pernambuco”, disse ele, durante o discurso, que durou menos de três minutos.
Falou, ainda, em usar a política para transformar a vida daqueles que mais precisam. "E eu digo isso com muito orgulho. Eu digo isso porque nós temos a partir de hoje, Túlio Gadeha, o que mostrar a Pernambuco, como é que a gente conseguiu aqui transformar os nossos mandatos em realizações que transformam a vida das pessoas", acrescentou.
Da Fonte enfatizou seu compromisso com a justiça social, destacando a necessidade de levar recursos essenciais como saúde e alimentação às populações mais vulnerabilizadas.
O discurso foi focado na capacidade transformadora da política para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos pernambucanos. Ao final, o candidato expressa sua gratidão aos aliados e à família, sinalizando o início de uma jornada eleitoral focada no trabalho árduo. A mensagem central buscou unir a força política com valores humanitários para promover o desenvolvimento regional.