SAÚDE Eduardo da Fonte e Ciro Nogueira garantem emendas para Hospital do Câncer de Araripina Para a unidade oncológica começar a funcionar, provavelmente no próximo ano, o investimento previsto está na ordem de R$ 3,5 milhões, segundo o deputado Eduardo da Fonte, presidente estadual do PP.

O Sertão do Araripe será a próxima etapa de expansão dos serviços de oncologia do Estado, tendo como suporte o hospital do Câncer do Araripe, no antigo prédio do hotel municipal, já em fase de restauração e obras em Araripina, a 620 km do Recife. Na próxima sexta-feira, uma delegação de parlamentares federais de Pernambuco e Piauí aterriza em Araripina levando uma boa notícia.

Trata-se da garantia de recursos federais, por meio de emendas de deputados dos dois Estados, para conclusão das obras físicas do hospital. Para a unidade oncológica começar a funcionar, provavelmente no próximo ano, o investimento previsto está na ordem de R$ 3,5 milhões, segundo o deputado Eduardo da Fonte, presidente estadual do PP.

A delegação parlamentar contará com a presença do presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI). Ele e o presidente da Comissão do Orçamento, Júlio Arcoverde, também do PP piauiense, se integram à delegação, com mais 10 deputados estaduais do Piauí, porque o hospital vai atender a pacientes dos dois Estados - Pernambuco e Piauí, que fazem fronteiras.

De Pernambuco, além de Eduardo da Fonte, principal padrinho da obra, estarão presentes o deputado federal Lula da Fonte, segundo-secretário da Câmara, dez deputados estaduais de Pernambuco e a suplente de deputada estadual e anfitriã Roberta Arraes, madrinha do empreendimento.

O hospital está sendo encarado como um grande passo no avanço das doenças de câncer nos dois Estados. Em Araripina, além do prefeito anfitrião Evilásio Mateus (PDT) participam do evento as Irmãs medianeiras da paz, que tocam o hospital beneficente Santa Maria.

