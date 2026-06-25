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Brasil

Eduardo de um lado, Damares do outro: vídeo de Michelle contra Flávio Bolsonaro divide direita

Senador foi apoiado também por Mario Frias e Ramagem, enquanto ex-primeira-dama teve o aval de Janaina Paschoal

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Em publicação neste domingo, Michelle faz críticas a Flávio Bolsonaro e aliadosEm publicação neste domingo, Michelle faz críticas a Flávio Bolsonaro e aliados - Foto: Reprodução/Instagram @michellebolsonaro

O vídeo publicado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) que selou o rompimento público com o senador e pré-candidato ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL) provocou reações no campo da direita. Nas redes sociais, nomes como o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) se posicionaram em defesa de Flávio, enquanto aliadas de Michelle, como a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), defenderam a manifestação, descrita como “corajosa”.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) A senadora, Damares Alves( Repúblicanos-DF)             Foto: Roque de Sá/Agência Senado

Em vídeo de 27 minutos publicado na quarta-feira, Michelle critica os enteados e afirma que Flávio a “maltratou”, “desrespeitou” e a tratou como “idiota” em um telefonema que classificou como “humilhação”. O pano de fundo é a insatisfação da ex-primeira-dama com o apoio do partido à candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao governo do Ceará, em detrimento do senador Eduardo Girão (Novo), e o fato de as lideranças da sigla no estado terem rifado a deputada Priscila Costa, pré-candidata ao Senado.

 

O vídeo de Michele Bolsonaro constitui um pedido de socorro de todos aqueles que não querem mais quatro anos de PT, mas estão vendo o caminho obstruído por alguém que não tem chance de nos salvar! Não é sem razão que o PL, partido mais rico da nação, está tendo dificuldade para…

Como esposa, eu escolho olhar para aquilo que vejo todos os dias: um homem leve, respeitoso, carinhoso, restaurado e um pai dedicado às nossas duas filhas. Tudo o que fazemos nasce do mesmo desejo: que elas cresçam em um Brasil onde possam viver com liberdade, segurança, valores…

Nas redes sociais, Eduardo repostou uma fala da mulher de Flávio, Fernanda Bolsonaro, que descreveu o marido como um “homem leve, carinhoso, restaurado e um pai dedicada às duas filhas”. Já outros aliados do senador, como o ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL) e o deputado federal Mario Frias (PL-SP) republicaram o comunicado postado por Flávio no qual ele nega ter respeitado a ex-primeira-dama.

 

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Já Michelle teve o apoio de Damares, que comentou o vídeo da presidente do PL Mulher: “Coerente! Forte! Corajosa! Verdadeira! Amo você, amiga!”, escreveu. A vereadora Janaina Paschoal (PP), por sua vez, disse que o vídeo representa um “pedido de socorro de todos aqueles que não querem mais quatro anos de PT, mas estão vendo o caminho obstruído por alguém que não tem chance de nos salvar”.

“Não é sem razão que o PL, partido mais rico da nação, está tendo dificuldade para fechar aliança e decidir a chapa. Com exceção da IA australiana, quem apoia Flávio?”, completou Janaina.

 

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), também tomou o lado de Michelle no embate com os enteados. “Você brilha! E isso incomoda muita gente! Não é fácil ser mulher na política! Você não está sozinha! Somos todas Michelle”, escreveu.

Já o vice-prefeito de São Paulo, Coronel Mello Araújo (PL), demonstrou concordar com Michelle sobre a possibilidade do PL apoiar Ciro. Mello Araújo ingressou na chapa do prefeito Ricardo Nunes (MDB) em 2024 a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Apoiar Ciro Gomes é um absurdo, também não concordo. Que Deus dê sabedoria e ilumine quem decide”, disse.

Reação de Flávio

Em publicação nas redes sociais, Flávio afirmou que “nunca maltratou uma mulher”, pediu desculpas à madrasta caso ela tenha se sentido ofendida e afirmou que tentou procurá-la antes da divulgação do vídeo em que ela relata o episódio.

"Sou casado há 16 anos, pai de duas filhas maravilhosas e nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Jamais o faria com a esposa do meu próprio pai", escreveu.

 

Flávio afirmou que, em nenhum momento, teve a intenção de ofender Michelle e voltou a fazer um pedido público de desculpas.

"Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo o que representa para o Brasil".

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