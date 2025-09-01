A- A+

Eleições 2026 Eduardo diz que Tarcísio não é candidato "anti-establishment" esperado pela base bolsonarista Com Bolsonaro fora da disputa, deputado federal afirmou que poderá disputar a presidência por outro partido, caso o PL opte por apoiar a candidatura do governador de São Paulo

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não tem o perfil de "combate ao establishment" buscado pela base bolsonarista.

Em entrevista ao canal no YouTube do jornalista Cláudio Dantas, o parlamentar também afirmou que, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja impedido de concorrer e o PL não tenha interesse em lançar seu nome para a presidência, ele poderá disputar o Planalto por outra sigla.

— Enquanto a gente está nos nossos mandatos, a gente vai mostrando um pouco do nosso perfil, e o do Tarcísio realmente não é de combate ao establishment — disse. — Eu não estou aqui criticando-o, ele é uma pessoa de excelente caráter, um bom gestor, mas faz política de uma maneira diferente. Acho que a nossa base espera outra coisa de nós, mas eu não sou o dono da verdade. O ideal é botar no pleito e ver o que o eleitor vai decidir.

O parlamentar também afirmou que "não vê prejuízo" em ter nas urnas nomes de outros adversários de direita, como os governadores Ronaldo Caiado (União-GO) e Romeu Zema (Novo-MG), enquanto candidatos, desde que o ex-presidente possa também concorrer.

Perguntado se teria interesse em disputar o Planalto por conta própria, mesmo diante de acenos do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ao Tarcísio, Eduardo afirmou que poderia disputar o Executivo por outra sigla.

— Ao que parece, o PL quer direcionar uma candidatura para o Tarcísio ou para alguém que não seja o Bolsonaro. Na minha opinião, isso é um atropelo da opinião pública e não é só do meu nome, é o do Flávio Bolsonaro também — afirmou. — Se o Jair Bolsonaro não concorrer, eu vou ter que procurar outro partido e sair candidato. Mesmo que seja derrotado, existe vitória na derrota.

Veja também