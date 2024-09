Eduardo Girão é retirado de debate em Fortaleza após decisão judicial

A- A+

O senador Eduardo Girão (Novo), que concorre à prefeitura de Fortaleza, foi retirado de um debate nessa segunda-feira, 16. Girão participava do evento amparado numa liminar, já que o Novo não tem cinco representantes na Câmara dos Deputados, critério para a participação. Durante o programa, a liminar foi derrubada e ele foi retirado.



Em suas redes, o candidato acusou partidos de esquerda de persegui-lo. "É assim que o sistema age quando se sente ameaçado. Um sistema que não suporta ser questionado", escreveu.

A decisão que permitia a participação de Girão no debate da TV Otimista foi derrubada depois que o ex-deputado estadual George Lima (Solidariedade), também candidato, acionou a Justiça.



No intervalo entre o primeiro e segundo bloco, a emissora foi comunicada sobre a derrubada da liminar e Girão foi retirado.

No início do segundo bloco, o mediador Paulo César Norões explicou a situação.



"No término do primeiro bloco, a nossa emissora foi oficialmente intimada pela Justiça Eleitoral do conteúdo de uma decisão liminar em mandado de segurança em que foi determinada a exclusão do candidato Eduardo Girão deste debate. Dando cumprimento à decisão, informamos que o candidato não participará do restante do debate", explicou.

Em entrevista após ser retirado, Girão questionou quem tem "medo" do que ele falaria durante o debate. Em suas redes sociais, Girão fez quatro postagens, sendo dois vídeos e duas imagens.



Todas as publicações do senador questionam de quem é o interesse que ele não participasse do debate. O senador chamou a situação de "ditadura", acusou seus adversários de censura. "Eles não querem um debate justo, querem manter o controle, evitar perguntas que expõem a realidade que querem esconder", escreveu.

Durante o resto do debate, continuaram participando André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União Brasil), Evandro Leitão (PT), José Sarto (PDT), Técio Nunes (Psol) e George Lima (Solidariedade).

Veja também

ELEIÇÕES SP Boulos vai à Justiça depois de Nunes pedir que traficantes votem no candidato do PSOL