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ELEIÇÕES 2026 Eduardo Leite defende Caiado como pré-candidato com maior "autoridade moral" para a Presidência Governador gaúcho avaliou que Flávio Bolsonaro (PL) possui "manchas", enquanto Romeu Zema (Novo) tem articulação política 'mais frágil'

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), defendeu que Ronaldo Caiado (PSD) é o pré-candidato à Presidência da República com maior "autoridade moral" e o único que reúne as "capacidades fundamentais" para chegar ao segundo turno das eleições contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o gestor gaúcho, a pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) passou a ter "manchas" devido à revelação de sua relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

— Agora, vai ser especialmente importante para o eleitor ver a autoridade moral que o candidato tem, e acho que o Caiado reúne as melhores condições para falar com o eleitor sem ter as manchas dessa relação que se apresenta do Vorcaro com os Bolsonaro. De outro lado, futuramente sendo presidente, terá capacidade de articular melhor com o Congresso por ter essa autoridade moral — disse Leite, nesta terça-feira, em entrevista à RedeTV.

Questionado sobre o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema, pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo partido Novo, Leite avaliou que ele é "um bom gestor e bem intencionado", mas não conseguiu ter uma boa articulação política em seu estado.

O governador gaúcho definiu como "frágil" a atuação de Zema na implementação de projetos. Ele exemplificou que o mineiro não conseguiu criar "boas condições políticas" para a aprovação mais rápida de medidas voltadas à privatização, o que alega ter feito no Rio Grande do Sul no início do mandato.

— (Para ser presidente) Tem que ter inteligência emocional, capacidade de gestão, reunir os bons quadros, ter capacidade política para liderar o Congresso. Caiado é o único que eu vejo que tem essa capacidade entre os nomes que estão postos — completou Leite.

Leite era um dos governadores "presidenciáveis" do PSD, ao lado de Caiado e Ratinho Júnior (Paraná). Tido como favorito, Ratinho abandonou a disputa interna pouco antes da definição do presidente da sigla, Gilberto Kassab, por preferir se dedicar à eleição de seu sucessor no estado. Já Leite acabou sendo preterido e decidiu se manter no cargo até o final do ano.

Nesta terça-feira, Zema disse que não descarta a possibilidade de construir uma aliança com Caiado para viabilizar uma candidatura de direita para além de Flávio. Ele afirmou que "se dá bem com Caiado" e disse que "Goiás e Minas são estados quase gêmeos", mas frisou que as conversas sobre as composições serão deixadas para o prazo final fixado pela Justiça Eleitoral para o registro de candidaturas e chapas, em agosto.

Na última pesquisa Datafolha divulgada neste mês, já após a revelação dos áudios de Vorcaro, Caiado apareceu com 4% das intenções de voto em um eventual primeiro turno — contra 40% de Lula e 31% de Flávio. Em um segundo turno contra o petista, ele aparece com 39% das intenções de voto contra 48% de Lula.

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