Eleições 2026 Eduardo Leite diz que legado de Bolsonaro foi trazer Lula de volta Governador do RS está entre os três presidenciáveis cotados pelo PSD para uma candidatura de 'terceira via' contra Flávio Bolsonaro e Lula

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), afirmou que o "legado" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi ter trazido de volta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), descrito por ele como "inviabilizado politicamente".

A declaração foi dada durante uma palestra concedida ontem na Associação Comercial de São Paulo, ao lado dos governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), e do Paraná, Ratinho Júnior (PSD). Cotados como presidenciáveis, os três participam desde a sexta-feira passada de um roteiro de eventos da sigla para a discussão de propostas.

"O legado de Bolsonaro foi trazer Lula, que estava politicamente inviabilizado, de volta", disse o governador gaúcho. "Talvez o de Lula, se insistir na agenda de dividir, seja trazer o outro lado do grupo político de volta".

O trecho do discurso também foi compartilhado por ele nas redes sociais. Na ocasião, Leite também comentou sobre o desempenho dele e dos possíveis adversários nas pesquisas de intenção de voto. Dados da última pesquisa Datafolha, divulgada no final de semana, mostram que o presidente Lula lidera em todos os cenários de primeiro turno, incluindo em uma simulação em que enfrenta o senador Flávio Bolsonaro (PL), que registra 39%, e o governador gaúcho, que registra 3%.

"A intenção de votos reproduz aquilo que o eleitor conhece. E conhece o nome de uma família que tem uma marca, conhece o atual presidente, que vai para sua sétima eleição", afirmou. "É natural que eles tenham hoje liderança. Os eleitores não conhecem o cardápio público que vai ser colocado a eles no processo eleitoral.”

Durante o final de semana, Leite também disse que a legenda precisa apressar a definição de quem vai ser o candidato ao Palácio do Planalto. O presidente da sigla, Gilberto Kassab, chegou a anunciar que a escolha seria divulgada até o dia 15 de abril, mas a escolha pode acontecer antes.

"Entendo que não pode demorar. Do meu lado, acho importante que se defina antes do prazo de desincompatibilização", disse Leite ao GLOBO.

Se quiser ser candidato a qualquer cargo nas eleições de 2026, ele precisará renunciar ao cargo de governador até o dia 4 de abril. Caso ele não seja escolhido como candidato a presidente, um dos caminhos avaliados é disputar o Senado. No RS, Leite também trabalha para indicar o seu vice, Gabriel Souza (MDB), como sucessor, mas deverá enfrentar como opositores o deputado federal Luciano Zucco (PL-RS) e um nome escolhido como representante da esquerda.

