ELEIÇÕES 2026

Eduardo Leite oficializa pré-candidatura à Presidência, ataca polarização e pede rigor fiscal

Governador do RS disputa a indicação do partido com os governadores do Paraná, Ratinho Júnior, e de Goiás, Ronaldo Caiado

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo LeiteGovernador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite - Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O governador do Rio Grande do Sul e pré-candidato à Presidência da República, Eduardo Leite (PSD), divulgou nesta sexta-feira (6), um "manifesto ao Brasil" em que oficializa sua disposição em concorrer ao Palácio do Planalto em 2026.

Leite disputa a indicação do partido com os governadores do Paraná, Ratinho Júnior, e de Goiás, Ronaldo Caiado.

No texto publicado nas redes sociais, o gaúcho defende responsabilidade fiscal e a superação da polarização política entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro como pilares para um novo ciclo de desenvolvimento no País. Segundo o governador, o Brasil "tem um problema de direção" e precisa "reequilibrar as funções" dos Três Poderes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Eduardo Leite (@eduardoleite)

"Não estamos diante de uma eleição comum. Estamos diante da escolha entre continuar administrando polarizações ou inaugurar um novo ciclo de desenvolvimento", afirmou Leite.

"Nossa geração tem responsabilidade histórica semelhante à de outras que enfrentaram hiperinflação, redemocratização ou industrialização "

Para o governador, enquanto outras nações planejam estratégias de longo prazo, o País permanece concentrado em disputas ideológicas e sem uma agenda clara de desenvolvimento. "A atual polarização tornou-se um fim em si mesma, o único projeto de país em discussão. Mas o que propomos não é meramente uma ruptura ideológica. É uma reconstrução estratégica", declarou.

O governador argumenta que o Brasil precisa restaurar a capacidade de governabilidade e promover reformas institucionais para reduzir a fragmentação política e aumentar a eficiência do Estado. Ele também defende combate permanente à corrupção e ao crime organizado, além de maior previsibilidade institucional para estimular investimentos.

Leite sustenta ainda que a responsabilidade fiscal deve ser tratada como uma agenda de proteção social, ao afirmar que a estabilidade econômica é essencial para preservar o poder de compra da população, especialmente dos mais pobres. O manifesto também menciona a necessidade de revisão de gastos ineficientes e simplificação do sistema tributário.

De acordo com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, a decisão sobre quem será o candidato do partido à Presidência deve ser tomada em abril.

Em cenário testado pela pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada em fevereiro, Eduardo Leite (PSD) aparece com 1,6% das intenções de voto.

O governador gaúcho surge atrás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 45,3%, do senador Flávio Bolsonaro (PL), com 39,1%, do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 5,7%, e do líder do partido Missão, Renan Santos, com 3,7%.

