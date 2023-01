A- A+

GOVERNADOR Eduardo Leite, primeiro governador reeleito do RS, toma posse Em discurso, ele lembrou palavras ditas há quatro anos no mesmo púlpito em que pregava um 'novo futuro'

Eduardo Leite (PSDB) tomou posse neste domingo como primeiro governador reeleito do Rio Grande do Sul ao lado de seu vice, Gabriel Souza (MDB). Em seu discurso na Assembleia Legislativa, ele lembrou as palavras ditas em 1º de janeiro de 2019, quando assumiu seu primeiro mandato e citou um "novo futuro".

— Queremos e vamos romper com velhos modelos — disse ele.

Antes de começar a ler seu discurso, Leite chamou a atenção para a presença de seus parentes na plateia e também de seu namorado, Thalis Bolzan. O médico capixaba, que mora em São Paulo, chegou à Assembleia com os pais do tucano, que falou sobre a relação:

— Família é uma base para que a gente se sustente. Sou muito feliz por ter ao meu lado o Thalis. Ele me estimula e me dá força.

Durante sua fala, Leite falou sobre o papel de Gabriel Souza como seu vice e aproveitou para felicitá-lo pelo aniversário — ele completa 39 anos nesta segunda-feira. Ele citou ainda que manterá com o governo federal uma relação de "respeito" e que tanto ele quando Luiz Inácio Lula da Silva governam para a mesma população.

— Mas não esperem de nós subserviência em relação ao governo federal — afirmou.

