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POLÍTICA Eduardo Leite recebe apoio dos economistas Armínio Fraga e Pérsio Arida para a Presidência Governador do Rio Grande do Sul é um dos cotados para concorrer ao Planalto pelo PSD; partido deve tomar uma decisão na terça

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), que é um dos cotados em seu partido para disputar a Presidência da República, recebeu manifestações de apoio de Armínio Fraga e Pérsio Arida, dois importantes economistas que ajudaram a consolidar o Plano Real durante o governo Fernando Henrique Cardoso.

O PSD deve definir, na próxima semana, quem será seu candidato ao Planalto, e Leite compete internamente com Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Nesta semana, Ratinho Júnior, governador do Paraná, anunciou que irá permanecer no governo estadual e desistiu da disputa federal, pegando de surpresa até mesmo o presidente do partido, Gilberto Kassab.

O apoio dos dois economistas joga mais peso sobre a decisão. Na última quinta-feira (26), Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central durante a segunda gestão de FH, afirmou que o gaúcho poderia resolver os problemas do país.

— Eu não acredito que a situação polarizada que temos hoje vai dar uma resposta (aos problemas do Brasil). Acredito que quem pode colocar o Brasil nessa trajetória é o governador Eduardo Leite — falou Fraga durante o South Summit, em Porto Alegre.

Já Pérsio Arida manifestou sua preferência por Leite em no início do mês, quando os dois estavam juntos em um painel no Festival Fronteiras do Pensamento, em São Paulo.

— É um prazer compartilhar essa sessão com Eduardo Leite, que acabou de lançar o programa para o Brasil dele, e já declaro, desde a partida, que é meu candidato, é quem eu espero — falou.

Arida ainda comparou o governo Fernando Henrique com uma possivel gestão de Leite frente ao governo federal.

— Qual a diferença de hoje e aquele momento? Primeiro, tínhamos um presidente extraordinário, de um intelectual, que pensava o Brasil e era político ao mesmo tempo, espero que venhamos a ter a ventura de ter um novo presidente com essas mesmas características na figura do Eduardo — acrescentou.

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