CARGOS Eduardo Paes e vereadores são diplomados no Rio de Janeiro É a quarta vez que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro ocupa o cargo no Executivo

O prefeito e vice do Rio de Janeiro, Eduardo Paes e Eduardo Cavaleire, respectivamente, ambos do PSD, foram diplomados com os 51 vereadores eleitos ou reeleitos para o próximo ano. A cerimônia, no Palácio Pedro Ernesto, teve a presença do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), Henrique Carlos de Andrade Figueira, nesta quarta-feira, 18.

"Os senhores têm que cuidar da nossa população, da nossa gente. É difícil esse trabalho, mas o prazer pelo exercício da função, com certeza, os levará a bons caminhos e boas práticas, sempre buscando a harmonia entre os poderes", declarou o presidente do TRE-RJ.

Agora, os políticos diplomados passarão pela cerimônia de posse no dia 1º de janeiro de 2025 com encerramento de mandato em 2028

É a quarta vez que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro ocupa o cargo no Executivo. Para comemorar, ele fez uma publicação em suas redes sociais.

"A sensação é a mesma que tive lá em 2008: a mesma emoção, a mesma alegria, o mesmo frio na barriga e a mesma vontade de levantar cedo todos os dias para lutar por um Rio melhor. Muito obrigado ao povo carioca pela oportunidade de ser prefeito da mais incrível de todas as cidades!", escreveu Paes.

Eduardo Paes foi reeleito já no primeiro turno com mais de 60% dos votos, ou seja, 1 milhão e 80 mil eleitores. Com a diplomação e também renovação das cadeiras, a Câmara Municipal contará com 21 novos vereadores.

