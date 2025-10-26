A- A+

reunião Eduardo reage a encontro entre Lula e Trump e diz que tema Bolsonaro incomoda presidente brasileiro Após encontro de 50 minutos, americano sinalizou a possibilidade de fazer um acordo com o Brasil sobre as tarifas comerciais impostas por ele a produtos brasileiros nos EUA

O deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que o tema Bolsonaro "claramente incomoda" Lula ao reagir ao encontro entre o presidente brasileiro e Donald Trump à margem da cúpula da Asean, bloco que reúne economias do Sudeste Asiático, na Malásia.

Após o encontro descrito como "ótimo" por Lula, e que terminou com a sinalização de um possível acordo segundo Trump, Eduardo compartilhou vídeo com o momento em que um repórter questiona sobre Jair Bolsonaro. No vídeo, o americano elogia o ex-presidente, mas desconversa quando perguntado se ele seria pauta da reunião.

"Lula encontra Trump e na mesa um assunto que claramente incomoda o ex-presidiário: Bolsonaro. Imagine o que foi tratado a portas fechadas?", escreveu Eduardo em post no X, sugerindo que nos bastidores o encontro pode ter sido menos amigável do que o relato das equipes dos dois países.



Em outra publicação, Eduardo ironizou o fato de brasileiro ter se oferecido para mediar o conflito entre Trump e Maduro. "Nos poucos minutos com o 01 da economia mundial trataram de... Venezuela", comentou o deputado.

Com a publicação, Eduardo mantém o tom das últimas semanas, em que busca minimizar a aproximação entre Trump e Lula. Os dois presidentes tiveram encontro de "boa química" nos bastidores da Assembleia Geral da ONU, em setembro.

Em outubro, Lula e Trump conversaram por telefone e quebraram o gelo. Após a conversa virtual dos presidentes, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, reuniram-se em Washington.

"Ótima reunião"

Em publicação nas redes sociais, Lula destacou que teve uma "ótima reunião" com o americano Donald Trump, neste domingo, na Malásia. "Discutimos de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica bilateral. Acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as sanções contra as autoridades brasileiras", escreveu o brasileiro.

A reunião bilateral começou às 15h30 (horário local) — 4h30 no horário de Brasília —, no Centro da Cidade de Kuala Lumpur (KLCC). Ao todo, durou cerca de 50 minutos. Na primeira parte do encontro, Lula e Trump falaram com os jornalistas por cerca de 10 minutos.

