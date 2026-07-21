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Green card Eduardo rebate crítica de Caiado a 'green card' e menciona 'coquetéis do STF' Filho de Jair Bolsonaro citou 'fazendeiros condenados no golpe da Disney' e cobrou posicionamento do ex-governador de Goiás sobre o tema: 'Não fala nada'

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) rebateu nesta terça-feira a crítica do presidenciável Ronaldo Caiado (PSD) pela obtenção de "green card". O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vive nos Estados Unidos desde fevereiro do ano passado, rebateu o argumento do goiano de que "quem precisa" do visto permanente "é o produtor brasileiro para entrar no mercado americano".

Em postagem nas redes sociais, Eduardo citou "fazendeiros condenados no golpe da Disney" e cobrou posicionamento do ex-governador de Goiás sobre o tema.

"Green card quem precisa são os fazendeiros condenados no golpe da Disney, que o senhor não fala nada. É o preço que o senhor paga para participar dos coquetéis do STF e elite de Brasília?", escreveu Eduardo nas redes sociais.

Concedido pelo governo de Donald Trump, o documento permite que Eduardo passe a viver no território por tempo indeterminado, sem necessidade de autorizações especiais para trabalhar ou estudar, por exemplo, no país. A informação sobre o "green card" foi noticiada pela Folha de S. Paulo na segunda-feira e confirmada pelo GLOBO.

Tarifas americanas

A concessão do documento a Eduardo ocorre em meio a tensão entre Brasil e Estados Unidos diante das novas tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos sobre uma série de produtos brasileiros. O movimento do governo Trump culminou em críticas do secretário de estado Marco Rubio contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sua equipe. Segundo o americano, o petista "colocou seu próprio ego acima da possibilidade de fechar um acordo em benefício do bem-estar do povo brasileiro".

Nesta terça-feira, Caiado fez menção indireta ao tarifaço imposto pelo governo de Donald Trump e disse ser preciso "valorizar" o agronegócio do Brasil.

"Green card, quem precisa é o produtor brasileiro para entrar no mercado americano sem pagar pedágio. Precisamos valorizar e fortalecer o agro do nosso país, defender a indústria e proteger os empregos do Brasil. Não é turismo, é sobre autoridade moral pra governar!", disse Caiado.

A menção ao "green card" faz parte da escalada de Caiado contra o bolsonarismo. O ex-governador tem o senador Flávio Bolsonaro (PL) como adversário na disputa pelo Planalto este ano.

Eduardo está fora do Brasil desde fevereiro do ano passado. Ele entrou nos Estados Unidos com um visto de turista, o que lhe permitia seguir em solo americano por cerca de seis meses. O ex-parlamentar alegava supostas perseguições do Judiciário brasileiro.

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