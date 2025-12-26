A- A+

CORRIDA Aos 84 anos, Eduardo Suplicy confirma que vai correr a São Silvestre pela terceira vez Deputado estadual participou da prova de 15 km em SP em 1988 e 2001

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) confirmou pelas redes sociais que vai participar da Corrida Internacional de São Silvestre, em 31 de dezembro, em São Paulo. Será a terceira vez que o petista faz a tradicional prova de 15 quilômetros. Ele correu pela primeira vez em 1988 e, depois, em 2001. Aos 84 anos, Suplicy fará parte da 100ª edição da competição.

"Pela terceira vez irei participar da @sao_silvestre , esse ano na sua 100ª edição. Estou muito feliz em terminar o ano com muita saúde. Que venha 2026. Já estou pronto!", escreveu ele na postagem.

Em agosto, o deputado estadual sofreu uma arritmia cardíaca enquanto participava de um evento em Maricá. O petista foi levado às pressas a um hospital de Niterói, onde se constatou que ele precisava colocar um marca-passo.



Apesar da internação, Suplicy manteve agenda de participação no Congresso Latino-Americano da Renda Básica, realizado na cidade fluminense.

Em setembro de 2023, Suplicy revelou ter sido diagnosticado com Parkinson e iniciado tratamento com Cannabis medicinal. O petista afirmou que a doença foi detectada em estágio inicial, com sintomas leves.

Quando sofreu a arritmia, Suplicy participava do 24º Congresso da Rede Mundial de Renda Básica (Basic Income Earth Network - BIEN), que tem como tema o "Renda Básica e Economia Solidária: Novos Horizontes para a Proteção Social" e é realizado em Maricá e Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Sua luta pela instituição da renda básica universal é sempre lembrada como de grande importância para o combate à desigualdade social, e sua personalidade é descrita como "autêntica".

Eleito com 807 mil votos para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) em 2022, Suplicy é um dos parlamentares mais populares do PT. Naquele ano, o nome mais votado do partido para a Câmara dos Deputados, por exemplo, foi Gleisi Hoffmann, com 261 mil votos.

Economista, professor universitário e administrador de empresas, Eduardo Matarazzo Suplicy nasceu na capital paulista em 21 de junho de 1941. Senador por 24 anos, foi eleito pela primeira para o cargo, pelo Partido dos Trabalhadores, em 1990, e reeleito em 1998 e 2006. Graduado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (EAESP/FGV) e em Economia pela Universidade Estadual de Michigan (EUA), ele também concluiu Mestrado e Doutorado (PhD) pela instituição americana.

Em 2016, Suplicy recebeu título de Doutor Honoris Causa da Université Catholique de Louvain (UCL/Bélgica). Ele foi professor-visitante na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, entre os anos 60 e 70 e tornou-se professor da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas em 1966, onde chegou ao cargo de professor-titular e ministrou aulas até se aposentar, em 2012.

