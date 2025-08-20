Qua, 20 de Agosto

Investigação

Eduardo xinga pai em mensagem após Bolsonaro defender Tarcísio

Filho do ex-presidente reclamou que pai fez pouco caso de sua maturidade

Mensagens enviadas por Eduardo ao seu pai Jair Bolsonaro foram enviadas em 15 de julhoMensagens enviadas por Eduardo ao seu pai Jair Bolsonaro foram enviadas em 15 de julho - Foto: Eduardo Bolsonaro / Flickr

Os diálogos entre Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro recuperados pela Polícia Federal revelam uma relação estremecida entre o ex-presidente e o deputado federal durante a crise causada pela imposição de tarifas ao governo brasileiro e sanções a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

 Em uma das conversas, Eduardo xinga o pai e reclama do apoio do ex-presidente ao governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo.

"Eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graça aos elogios que você fez a mim no Poder360, estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele, para ver se você aprende. VTNC, SEU INGRATO DO C*****", escreveu Eduardo no dia 15 de julho.

Logo em seguida, na tarde do mesmo dia, Eduardo reclama, de forma aparentemente irônica que, "se o imaturo do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, porque você me joga para baixo, quem vai se f*** é você e vai decretar o resto da minha vida nesta porra aqui".

Mensagens trocadas entre Eduardo ao seu pai Jair BolsonaroMensagens trocadas entre Eduardo ao seu pai Jair Bolsonaro | Reprodução

Ao final, Eduardo finaliza com "Tenha responsabilidade!".

O presidente responde ao filho com dois áudios, que a PF não conseguiu recuperar e também é respondido com um áudio. Logo depois, Eduardo escreve: "Quero que você olhe para mim e enxergue o Temer. Você falaria isso do Temer".

Após essas mensagens, Bolsonaro responde que iria resolver a situação em outra entrevista, ao que Eduardo retruca afirmando que "ou não fale nada", "me deixa de lado". O ex-presidente envia, então, uma reportagem do Globo sobre a situação entre o embate envolvendo Tarcísio e Eduardo.

