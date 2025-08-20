A- A+

Investigação Eduardo xinga pai em mensagem após Bolsonaro defender Tarcísio Filho do ex-presidente reclamou que pai fez pouco caso de sua maturidade

Os diálogos entre Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro recuperados pela Polícia Federal revelam uma relação estremecida entre o ex-presidente e o deputado federal durante a crise causada pela imposição de tarifas ao governo brasileiro e sanções a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em uma das conversas, Eduardo xinga o pai e reclama do apoio do ex-presidente ao governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo.

"Eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graça aos elogios que você fez a mim no Poder360, estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele, para ver se você aprende. VTNC, SEU INGRATO DO C*****", escreveu Eduardo no dia 15 de julho.

Logo em seguida, na tarde do mesmo dia, Eduardo reclama, de forma aparentemente irônica que, "se o imaturo do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, porque você me joga para baixo, quem vai se f*** é você e vai decretar o resto da minha vida nesta porra aqui".

Mensagens trocadas entre Eduardo ao seu pai Jair Bolsonaro | Reprodução

Ao final, Eduardo finaliza com "Tenha responsabilidade!".

O presidente responde ao filho com dois áudios, que a PF não conseguiu recuperar e também é respondido com um áudio. Logo depois, Eduardo escreve: "Quero que você olhe para mim e enxergue o Temer. Você falaria isso do Temer".

Após essas mensagens, Bolsonaro responde que iria resolver a situação em outra entrevista, ao que Eduardo retruca afirmando que "ou não fale nada", "me deixa de lado". O ex-presidente envia, então, uma reportagem do Globo sobre a situação entre o embate envolvendo Tarcísio e Eduardo.

