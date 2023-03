A- A+

Senado Efraim assume liderança do UB no Senado e critica aumento dos combustíveis Paraibano está em seu primeiro mandato na Casa Alta

Depois de quatro mandatos na Câmara dos Deputados, período fértil de protagonismo na sua carreira política, o senador paraibano Efraim Filho já começou seu mandato de senador como líder do seu partido, o União Brasil, bancada expressiva, formada por dez senadores, entre eles nomes como o ex-presidente do Senado, David Alcolumbre, e Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, eleito pelo Paraná.

A volta da tributação dos combustíveis, assunto que entrou na ordem do dia ao longo desta semana, teve nele uma voz discordante como líder. "Sai governo, entra governo, e a vida real do cidadão brasileiro continua a sofrer com os aumentos do combustível”, afirmou.

Eleito senador com 617.477 votos, 30,82% dos votos válidos da Paraíba, Efraim já tem uma bandeira: buscar a simplificação tributária para ajudar a alavancar a economia e a criação de empregos no País.

Efraim é filho do ex-senador Efraim Morais, que também foi deputado pelo Estado da Paraíba, além de ex-secretário estadual de Infraestrutura. Efraim Filho nasceu em João Pessoa e nos anos 2000 se formou em Direito pela Universidade Federal da Paraíba. Tem pós-graduação em Direito do consumidor por uma universidade espanhola. Como deputado federal, presidiu a Frente Parlamentar de Comércio, Serviços e Empreendedorismo e a Frente Parlamentar em Defesa da Propriedade Intelectual, além da CPI dos Fundos de Pensão.

Foi coordenador da bancada da Paraíba por quatro vezes e líder da bancada do extinto Democratas por três vezes. Em março de 2022, foi para o União Brasil, partido que nasceu da fusão do Democratas com o PSL, pelo qual se candidatou e se elegeu senador.

Efraim diz que tem pela frente um grande desafio e está entusiasmado. "O União Brasil tem a terceira maior bancada do Senado, chega com uma postura de coerência e independência no campo político", diz ele, para acrescentar: "Temos a liberdade de acompanhar os projetos que são bons para a Paraíba e que farão o nosso Estado desenvolver, resguardando essa mesma liberdade para divergir naquilo que vamos discordar”.

