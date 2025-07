A- A+

BRASÍLIA Efraim Filho no podcast 'Direto de Brasília' da próxima terça Líder do União Brasil no Senado vai falar sobre a crise nacional, orçamento da União e o seu projeto de disputar o Governo da Paraíba

Líder do União Brasil no Senado e presidente da Comissão de Orçamento do Congresso, o senador Efraim Filho (PB) confirmou sua presença no meu podcast Direto de Brasília, em parceria com a Folha de Pernambuco, da próxima terça-feira. Ele vai falar sobre a crise nacional, o orçamento da União para 2026, o alinhamento nas eleições presidenciais da federação do seu partido com o PP e seu projeto de disputar o Governo da Paraíba.

Advogado formado pela Universidade Federal da Paraíba e especialista em Direito do Consumidor pela Universidad de Granada, na Espanha, Efraim Filho iniciou sua trajetória política em 2007 como deputado federal, sendo reeleito por quatro mandatos.

Na Câmara dos Deputados, presidiu em 2015 a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Fundos de Pensão e participou de votações decisivas, como o impeachment de Dilma Rousseff, a PEC do Teto dos Gastos e a reforma trabalhista.

Eleito senador em fevereiro de 2023, foi escolhido líder da bancada do União Brasil e, em março de 2025, assumiu a presidência da Comissão Mista de Orçamento, posição que o coloca no centro das negociações sobre as diretrizes financeiras do país.

O ‘Direto de Brasília’ vai ao ar das 18h às 19h com transmissão pelo YouTube da Folha e do meu Blog, incluindo cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste e a LW TV, de Arcoverde. São parceiros do programa a Gazeta News, do Grupo Collor, em Alagoas, a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras, na Paraíba, e a Mais-TV, do mesmo grupo, sob o comando do jornalista Heron Cid.

Ainda a Rede ANC, do Ceará, formada por mais de 50 emissoras naquele Estado e a revista Mais Nordeste, de Fortaleza. Os nossos parceiros neste projeto são o Grupo Ferreira de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o Grupo Grau Técnico.

