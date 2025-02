Eleição da Câmara deve ocorrer impreterivelmente 16h e durar entre 1h30 e 2h, diz Lira

A- A+

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que a eleição para a presidente da Casa deve ocorrer "impreterivelmente" às 16h deste sábado, 1º, e durar entre 1h30 e 2h, a depender do ritmo dos parlamentares.



"O tempo de votação não tem prazo definido, vai depender do ritmo", disse Lira. "Quanto mais rápido os deputados votarem, mais rápido a gente apura. Acho que entre 1h30 e 2h esse processo eleitoral deve estar encerrado", acrescentou.

As declarações aconteceram à imprensa na Câmara, junto a outros deputados, após uma reunião do colégio de líderes sobre a distribuição dos cargos da Mesa Diretora. Na ocasião, Lira reforçou o favoritismo de Hugo Motta (Republicanos-PB) para a presidência da Câmara e disse que há quase unanimidade em torno da candidatura do parlamentar.

Veja também