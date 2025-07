A- A+

Política Eleição do PT terá segundo turno na cidade de São Paulo Vereador Hélio Rodrigues e ex-deputado federal Francisco Chagas disputam o cargo no próximo dia 20

A eleição para a presidência do diretório municipal do PT em São Paulo será definida em um segundo turno, previsto para acontecer no próximo dia 20. Vão disputar o cargo o vereador Hélio Rodrigues e o ex-deputado federal Francisco Chagas, que receberam, respectivamente, 48% e 46% dos votos no primeiro turno, realizado na noite de segunda-feira (7).

Apesar de o partido já ter escolhido seu presidente nacional (Edinho Silva) e estadual paulistano (o deputado federal Kiko Celeguim), a esfera municipal segue indefinida.



Rodrigues é o candidato de Celeguim e do deputado estadual Antônio Donato, além de ser o preferido do atual presidente, Laércio Ribeiro. Já Chagas é apoiado pela família Tatto, clã petista de longa tradição na Zona Sul da cidade, e pelo vereador mais votado do ano passado, Alessandro Guedes.

Havia uma preocupação, nos bastidores da sigla, de que a disputa fosse impugnada por suspeita de fraude em uma zona eleitoral, caso o resultado saísse nesta segunda-feira, 7. Apesar de não divulgar qual zona teria tido os problemas, o PT afirma que, no segundo turno, haverá um reforço de fiscalização para evitar qualquer tipo de contestação.

Saíram da competição, nesta segunda, Bárbara Corrales, uma das fundadoras do PT em São Paulo; o militante do Sindicato dos Bancários de SP Isaias Dias; e o advogado Carlos Aquino.

