"Eleição em Pernambuco será de um turno só", prevê Waldemar Oliveira

A- A+

Novo líder do Avante na Câmara dos Deputados, o pernambucano Waldemar Oliveira avalia que a aliança da sigla com a governadora Raquel Lyra (PSD), costurada desde o ano passado, está consolidada para as eleições de outubro. Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", ele criticou a postura de adversários da gestora, entre eles o presidente da Alepe, Álvaro Porto (MDB), e previu que a eleição no estado será definida logo em 4 de outubro, no primeiro turno.

O seu partido defendeu a candidatura de Marília Arraes, em 2022, que foi derrotada por Raquel Lyra. Quatro anos depois, vocês estão no palanque de Raquel contra João Campos (PSB). O que mudou?

Olha, a gente apoiou João na sua eleição de prefeito (2020) e na reeleição (2024). A gente não apoiou o PSB quando Sebastião Oliveira tomou a decisão de ser vice de Marília, porque entendia que era o melhor projeto para Pernambuco. Estivemos com João até fevereiro do ano passado, quando a governadora Raquel Lyra e seus assessores começaram a discutir política conosco. E a gente entendeu que ela realmente estava querendo virar a roda da administração dela ali. A gente também andava muito insatisfeito com a atenção de João ao Avante. Então, depois de 60 dias de tratativas, a gente já estava um pouco afastado do governo de João, e dele mesmo e do PSB, optamos por apoiar a governadora. Esses movimentos são naturais dentro da política.

E, após esse apoio, vocês indicaram o administrador de Fernando de Noronha...

A gente indicou, que, inclusive, é meu filho, Virgílio Oliveira, que foi sabatinado pela Assembleia e pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Ele foi aprovado por unanimidade, apesar do nosso querido presidente da CCJ, Coronel Feitosa (PL), e do nosso querido presidente da Assembleia, Álvaro, terem segurado essa sabatina por mais de 60 dias, quando o Regimento diz que tem que ser na primeira sessão depois da indicação. Mas tudo bem, deixa para lá, são águas passadas. Gosto dos dois, não ficou mágoa. Só acho que foi desnecessário, como está sendo agora essa questão de segurar indevidamente o Orçamento do Estado. Era para ter sido aprovado em dezembro, e a gente já vai em abril.

Por falar em abril, terminou a janela partidária e agora a eleição vai tomando forma. Qual a sua previsão para essa disputa?

Acho que a eleição em Pernambuco vai ser dura. Eu vejo Raquel crescendo e João caindo. Acho que a eleição não está decidida, mas pode ser decidida no primeiro turno, tanto para João quanto para Raquel. É uma eleição de primeiro turno, não vejo uma terceira via viável, não vejo outro nome pontuando. Acho que isso vai acontecer com o Brasil. O querido reitor da UFPE já retirou a candidatura, que não registrava nem um ponto (nas pesquisas). Ivan Moraes (PSOL) está com um ponto. Talvez um candidato bom fosse o vereador Eduardo Moura (Novo), mas soube que ele é candidato a deputado federal, montou chapa, mas acho que ele poderia ser um candidato bom como alguém de direita. Porque, na verdade, Raquel é de centro e João é de esquerda, não estou vendo nenhum pré-candidato de direita a governador de Pernambuco.

O nome do PL, que é Anderson Ferreira, está mirando o Senado. Aliás, parece ser uma estratégia da sigla...

É uma tendência que tenho visto do PL a nível nacional. Deve ser uma estratégia muito forte do presidente Valdemar Costa Neto junto com o Flávio Bolsonaro. Eles estão investindo muito em Flávio e no Senado. Eu não vejo muita dedicação à Câmara Federal por parte deles, nem a governos estaduais, nem em Pernambuco nem ao longo do Brasil. Pode ter alguma exceção, mas a estratégia deles está sendo ter maioria no Senado e ganhar as eleições presidenciais. O Senado é uma casa menor, talvez estejam entendendo que seja mais fácil ter maioria lá do que na Câmara, apesar de terem mais de cem deputados.

A governadora ainda não definiu os senadores da chapa, diferente de João. Vocês vão pleitear esse espaço?

A gente montou as chapas de deputado estadual e federal. Estamos alinhados com a governadora Raquel e fizemos uma parceria também com o pré-candidato Túlio Gadelha (PSD) para o Senado. Eu e Sebastião Oliveira gravamos vídeos declarando apoio formal a ele, e a gente está discutindo quem seria o segundo senador que o Avante apoiaria. Então, a princípio, a chapa seria o presidente Lula, Raquel e Túlio Gadelha como opção ao Senado. A segunda opção a gente está aguardando.

O apoio a Lula está sacramentado?

A gente está alinhado com a reeleição do presidente Lula. Existe a possibilidade da pré-candidatura do (psiquiatra e escritor) Augusto Cury. Ele está em conversas com nosso presidente nacional, Luiz Tibé, e estamos aguardando o posicionamento do partido. Mas, a princípio, o alinhamento é com a reeleição do presidente Lula. Inclusive, eu sou vice-líder do governo desde 2023.

Não é contraditória essa posição?

Realmente. Mas, por exemplo, o PSD é alinhado com o presidente e lançou um candidato de extrema-direita, que é o ex-governador Ronaldo Caiado, que bate sem piedade no governo. E o PSD tem vice-líder junto comigo, tem líder do governo, que é o Antonio Brito, uma figura extraordinária, meu amigo, e lançou um candidato que bate muito no presidente. Inclusive, bate mais do que o próprio Flávio Bolsonaro.

Qual sua avaliação sobre essa possível candidatura?

Acho que é uma candidatura inusitada. Eu apresentei os dois, mas foi ideia do nosso presidente Tibé. É uma novidade, vamos ter as convenções em julho, quando se decide realmente pela candidatura dele. Cury vai fazer a análise se realmente vale a pena ou não essa candidatura, vai apresentar a plataforma dele, e a tendência natural é que, se ele crescer nas pesquisas, ele seja candidato. Senão, acho que ele vai fazer como André Janones (PT) fez em 2022, retroagir e retirar a candidatura. É minha opinião, mas eu preciso entrar com ele para conversar e com o próprio Tibé. Mas acho que é uma candidatura válida, é um cara extremamente preparado, apesar de não ter experiência política, e creio que pode surpreender. Mas quem vai definir mais a candidatura do Cury é a população, se aceitarem bem o nome dele.

Diria que um psiquiatra pode dar jeito nesse Brasil tão polarizado?

Pode ser uma solução, não é? Realmente, às vezes, a gente está no Congresso discutindo um projeto de lei sobre direito ambiental, e vem alguém para dizer que Lula é presidiário e outro para dizer que Jair Bolsonaro (PL) é homicida. Isso não tem nada a ver com o projeto de lei. Então, eu acho que o Congresso e o Brasil estão precisando de muita razoabilidade, de pessoas equilibradas. Quem sabe um psiquiatra para controlar essa situação (risos). Eu o conheço há alguns anos, é um cara muito culto, preparado, ponderado, o que é muito bom. Não gosto muito de radicalismo, acho que na política a pessoa tem que ouvir todo mundo, do radical de direita ao radical de esquerda.

E quanto ao presidente Lula, de quem o senhor é líder. Vez por outra sai na mídia que ele pode não ser candidato. É o seu sentimento?

O presidente Lula já foi candidato diversas vezes, perdeu três vezes e ganhou cinco eleições, contando as duas de Dilma Rousseff. Ele está indo para 81 anos. Acho que ele já prestou o seu serviço à nação. Não sei se ele realmente vem candidato. Eu tenho dúvida. Se eu fosse ele, iria descansar.

Essa dúvida é por conta da saúde dele ou da idade?

O conjunto. Veja, eu faço uma campanha de deputado em Pernambuco, que tem 160 quilômetros de um litoral ao outro, e tem 700 quilômetros do Recife ao Sertão. É cansativo. Imagina rodar esse Brasil, esse continente, mesmo que em jato particular. Eu tenho 53 anos, faço atividade física todo dia e me sinto muito cansado no período eleitoral e no pré-eleitoral. Imagine rodar o Brasil inteiro.

Mas tirar Lula é difícil, não?

Ele não é de correr da parada, ele é de enfrentar o problema. Conheço, sou vice-líder dele há quatro anos, as pesquisas mostram que ele tem condições de ser eleito. Acho que não é uma eleição fácil, mas, para derrotar o Flávio, teria que ser o presidente Lula. Se tirá-lo, acho que facilita a vida do Flávio.

O Avante não optou pela federação ou fusão com outro partido, que foi o caminho de outras legendas nesses quatro anos. Pode ser que mude?

Pergunta muito boa. A tendência natural é a diminuição dos partidos. A gente tem visto isso com os partidos que não atingem a cláusula de barreira, a tendência natural é que eles façam uma federação ou uma fusão com outros partidos, como aconteceu com o Pros e o Solidariedade na eleição passada. A gente está na expectativa do Avante atingir a cláusula de barreira, como atingimos na eleição passada, e se manter como partido. Mas, em uma hipótese remota disso não acontecer, a tendência é ter uma fusão com outro partido.

O PDT seria a primeira opção?

Não conversei isso com Tibé, mas, semana passada, um advogado amigo meu, vinculado ao PDT, discutiu essa possibilidade comigo. Mas isso, se o Avante não atingir a cláusula de barreira e o PDT também não atingir, porque acho que, se atingirem, os presidentes não vão querer essa fusão.

O tamanho do partido influencia na montagem de chapas?

No plano nacional é mais difícil realmente. Mas as chapas estão bem montadas, e com esse fortalecimento do pessoal de Túlio da Rede, acho que ficou muito bacana. A gente está na expectativa de fazer dois federais e três estaduais.

O senhor é sobrinho do ex-deputado e ex-presidente da Câmara, Inocêncio Oliveira, que foi uma importante liderança no Congresso Nacional. Por onde ele anda?

Inocêncio aposentou-se aos 74 anos, no último ano do mandato dele. Hoje ele está com 88, e está em casa recebendo as pessoas, conversando, lúcido. Teve um problema sério no joelho, mas está melhor, magrinho, fez uma cirurgia. Ele consegue andar, mas a audição dele realmente não está boa. Mas está lúcido, lê os jornais todo dia, converso com ele. Ele só não tá mais ativo trabalhando, mas ainda dá opiniões.

É sua maior referência na Câmara?

Sim, com certeza. Passou 40 anos lá, foi presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, ocupou todos os cargos da Mesa Diretora. Também foi líder do PL quando o partido tinha uma bancada de mais de 100 deputados. Inclusive recebeu até o apelido de guardanapo, que nunca saía da Mesa da Câmara (risos). Dos 40 anos como deputado, ele passou vinte na Mesa. Ou seja, dos dez mandatos, foram cinco na Mesa.

Veja também