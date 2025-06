A- A+

Brasília Eleição no PT passa a sofrer efeito do desgaste do governo Lula Durante debate para eleição à presidência nacional do PT, na última terça-feira, Rui Falcão afirmou que o partido está "às vésperas de uma batalha decisiva: as eleições em 2026"

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alertaram sobre a necessidade de mudanças no rumo do governo para evitar uma derrota em 2026. Durante debate para eleição à presidência nacional do PT, na última terça-feira, Rui Falcão afirmou que o partido está "às vésperas de uma batalha decisiva: as eleições em 2026".

"Um de nós comandará coletivamente nossa preparação para o embate de reeleger o presidente Lula. Caberá às novas direções ajustarem nossa linha política, nosso fortalecimento organizativo e articulação com aliados do campo popular, numa campanha polarizada", disse.

O deputado federal, que já presidiu o PT três vezes, advertiu que "há ilusões entre nós pelo fato de as pesquisas ainda demonstrarem o presidente Lula liderando”. “Com tudo o que já fizemos, nossa popularidade está muito baixa, e isso nos preocupa. É preciso haver uma mudança de rota. É preciso acabar com a modorra e o alheamento”, destacou.

Para a eleição no PT, que acontece no dia 6 de julho, foram lançadas quatro candidaturas: a de Edinho Silva, da corrente majoritária Construindo um Novo Brasil; de Romênio Pereira, do Movimento PT; de Walter Pomar, da Articulação de Esquerda, e Rui Falcão, que não pertence a nenhuma corrente. No centro da disputa, estão as articulações para as eleições de 2026.

No debate, Romênio Pereira, atual secretário de Relações Internacionais do PT, cobrou mudanças no governo diante da alta taxa de reprovação a Lula. “Ou o governo muda ou o povo muda de governo”, disse ele.

O candidato à presidência do PT Valter Pomar também concordou. “Precisa ter mudança na linha política do governo e na linha do partido”, afirmou. “Estamos perdendo apoio em nossa base social e eleitoral, como confirmam todas as pesquisas”, acrescentou.

Preferido pelo presidente Lula, Edinho Silva minimizou as críticas e defendeu a gestão do petista. “Isso está sendo recortado para usarem contra nós”. Segundo ele, o governo é refém do Congresso movido por emendas. “Não estamos vivendo mais num regime presidencialista”. “Mesmo numa coalizão, estamos vendo a dificuldade do presidente Lula para governar.”

Em entrevista na última semana, o presidente Lula não confirmou se será candidato em 2026, mas afirmou que, se for o candidato, será para ganhar. As declarações foram dadas ao podcast “Mano a Mano”, apresentado pelo rapper Mano Brown e pela jornalista Semayat Oliveira.

Veja também