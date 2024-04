A- A+

ELEIÇÕES 2024 Eleições 2024: prazo para tirar ou transferir o título de eleitor termina no próximo dia 8 Quem não estiver com o documento em dia não poderá votar no pleito municipal

Termina no próximo dia 8 o prazo limite para tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recomenda que os eleitores não deixem para dar entrada no documento ou pedir mudança de lugar de votação em cima da hora. As eleições 2024 estão marcadas para o dia 6 de outubro (primeiro turno) e 27 de outubro (segundo turno). Quem não estiver com o título de eleitor em dia não poderá votar para prefeito neste ano.

Jovens que completam 16 ou 17 anos até 6 de outubro, caso desejem, e aqueles acima de 18 anos que ainda não tenham o título, neste caso de forma obrigatória, podem solicitar a emissão do documento por meio da plataforma online do TSE TítuloNet.

Em 2024, serão escolhidos os 26 prefeitos das capitais e das outras mais de 5.500 cidades do país, além dos representantes da Câmara dos Vereadores de cada uma delas. Só os municípios com mais de 200 mil eleitores terão, caso necessário, segundo turno.

Como mudar meu domicílio eleitoral?

Para alterar o domicílio eleitoral através do site Título Net, comece digitalizando um comprovante de residência recente e um documento de identificação oficial com foto. Em seguida, acesse o site do TSE e navegue até a aba "Autoatendimento do Eleitor - Título Net". Lá, selecione "Atendimento ao eleitor" e depois "Atualize seu endereço". Em seguida, clique em "Autoatendimento do eleitor" e siga as instruções na página. Após concluir as etapas, certifique-se de anotar o número de protocolo de atendimento.

Depois de seguir as instruções no autoatendimento, aguarde a análise do pedido pela Justiça Eleitoral. Você pode acompanhar o processo online acessando a guia "Acompanhar Requerimento" e inserindo o número do protocolo gerado na primeira fase. Se necessário, você será informado para comparecer ao cartório eleitoral para concluir o atendimento.

Qual a data da eleição 2024?

A data do primeiro turno será no primeiro domingo de outubro, dia 6. Já o segundo turno, acontece no último domingo do mês, que será dia 27.

Calendário das eleições 2024

6 de abril: Data-limite para partidos registrarem estatutos no TSE e candidaturas estabelecerem domicílio onde vão concorrer e terem sua filiação deferida

8 de maio: Data-limite para o alistamento eleitoral (jovens que precisam obter o título ou que desejam transferir ou alterar o local de votação)

9 de maio: Fechamento do cadastro eleitoral

15 a 17 de maio: Teste de confirmação do teste de urna

15 de maio: Início da arrecadação por financiamento coletivo

20 de julho a 5 de agosto: Agremiações realizam convenções partidárias

15 de agosto: Data-limite para registros de candidatura

6 de agosto: Início da propaganda eleitoral

30 de agosto a 3 de outubro: Horário eleitoral gratuito no rádio e na TV

21 de setembro: Proibição de prisão de pessoas candidatas

1º de outubro: Proibição de prisão de eleitoras e eleitores

6 de outubro: 1º turno das Eleições 2024

27 de outubro: 2º turno das Eleições 2024

