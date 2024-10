A- A+

ELEIÇÕES 2024 Como votar nas eleições 2024? Pratique no simulador de urna eletrônica do TSE Com candidatos fictícios, os eleitores conseguem ver a ordem de votação na urna eletrônica para evitar erros no primeiro turno das eleições 2024

Quer simular seu voto para as eleições 2024 na urna eletrônica? Saiba que é possível. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibilizou em seu site um Simulador de Votação, para que os eleitores possam praticar o voto na urna eletrônica antes do primeiro turno das eleições municipais, que ocorrerá no próximo domingo, dia 6.

Como simular o voto na urna eletrônica da eleições 2024?

- Na ferramenta disponibilizada pelo TSE, há uma urna virtual, na qual o eleitor escolhe os candidatos na mesma ordem em que ocorrerá a votação no domingo: primeiro o vereador, e depois o prefeito. Também já é possível simular o segundo turno, com a escolha apenas do prefeito.

- Para fazer a simulação, o TSE criou partidos e candidatos fictícios. Os partidos, por exemplo, são dos Esportes, Ritmos Musicais, Profissões, Festas Populares e Folclore. Cada um tem um grupo de candidatos, como Beisebol, Rock e Páscoa, com seus respectivos números.

- A ferramenta também possibilita simular as eleições gerais, quando são eleitos deputados estaduais e federais, senadores, governadores e o presidente. O próximo pleito nacional ocorrerá em 2026.

