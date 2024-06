Eleições 2024: Tarcísio fala em celeridade na escolha de vice para Nunes dar 'próximo passo'

A- A+

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reforçou no início da tarde desta quarta-feira, 19, que a escolha do prefeito Ricardo Nunes (MDB) para um vice em sua chapa precisa ser acelerada. Isso é necessário, de acordo com o dirigente, para que o pré-candidato à reeleição possa dar o "próximo passo" na sua campanha.

Tarcísio se reúne nesta noite no Palácio dos Bandeirantes com o prefeito e com representantes dos partidos que apoiam Nunes para debater o tema, mas sem a promessa de uma definição ainda hoje.

"A gente está bastante engajado", disse o governador, ao justificar o papel que tomou como articulador para definir o nome do vice de Nunes.

"Não adianta tentar impor nada, a gente está falando de onze partidos nessa frente", continuou Tarcísio, em entrevista coletiva de imprensa, apesar de ter defendido, junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, a indicação do o ex-chefe da Rota Coronel Mello Araújo para a posição de vice de Nunes.

"Vamos ver se a gente consegue apaziguar, chegar em um consenso, para que a gente possa dar o próximo passo, porque eu acho que a gente precisa superar o mais rápido possível essa questão do vice para não ficar nessa questão permanentemente", afirmou.

O governador concedeu entrevista coletiva nesta manhã depois de assinar repasse de R$ 40 milhões para reforçar a assistência em saúde do município e região de Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com o governo estadual, serão R$ 30 milhões destinados ao Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso (HMPB), unidade de referência no atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) do município.

