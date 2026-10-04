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votação no exterior Eleições 2026: 918.876 brasileiros que vivem no exterior estão aptos a votar; maioria está nos EUA Há 1.310 seções eleitorais disponíveis em 186 cidades de 134 países

Quase um milhão de brasileiros que vivem no exterior estão aptos a votar nas Eleições 2026 e escolher o presidente da República. O número corresponde a pouco mais de 0,5% do total do eleitorado.



Há 1.310 seções eleitorais disponíveis em 186 cidades de 134 países para registrar o voto de 918.876 eleitores. As seções funcionam, em sua maioria, em consulados e embaixadas brasileiras, mas também podem ser instaladas em hotéis, escolas e outros espaços.



Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), entre os 918.876 eleitores registrados no exterior, aproximadamente 528 mil são mulheres (57%) e 391 mil são homens (43%).



A Nova Zelândia foi o primeiro país estrangeiro a abrir as urnas, às 16h do sábado (3), no horário de Brasília. Devido aos diferentes fusos horários, o processo deve se estender até as 21h deste domingo (4), pelo horário de Brasília, em seções localizadas no Canadá.

A maior parte do eleitorado no exterior está concentrada nos Estados Unidos, que contabiliza 265.411 eleitores aptos, seguido de Portugal, com 134.801 eleitores, e Japão, com 88.370. Confira lista:

Estados Unidos - 265.411

Portugal - 134.801

Japão - 88.370

Canadá - 46.489

Alemanha - 41.552

Espanha - 40.773

Reino Unido - 40.474

Itália - 38.678

França - 29.741

Suíça - 27.037.

Os eleitores que vão votar no exterior podem consultar a relação das seções e endereços dos locais de votação em planilhas disponibilizadas no site do TSE.



Assim como no Brasil, a apuração no exterior só será divulgada oficialmente após as 17h (horário de Brasília).

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