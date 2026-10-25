VOTAÇÃO
Eleições 2026: camiseta, adesivo, bandeira: o que pode usar para votar
Eleitores podem usar itens que expressem sua preferência política
Durante a votação, é permitida a manifestação individual e silenciosa da sua posição política.
Isso significa que eleitores podem usar itens que expressem sua preferência, como:
- bandeiras,
- camisetas,
- broches e
- adesivos.
O que não pode é haver aglomerações, manifestações coletivas ruidosas, abordagem a outros eleitores ou qualquer tentativa de aliciamento, que é considerado crime de boca de urna.
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Quem identificar possíveis irregularidades pode denunciar por meio do aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral. A ferramenta permite informar o local da ocorrência, descrever os fatos e anexar fotos, vídeos, áudios ou links para ajudar na apuração.