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dia dos pais Eleições 2026: candidatos homenageiam pais e Lula prega o fim da escala 6x1 O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o maior presente que um pai pode receber é ter mais tempo com seus filhos

Neste domingo do Dia dos Pais, os candidatos à Presidência se manifestaram nas redes sociais e destacaram a presença paterna em suas criações.



Em publicação no X, o presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o maior presente que um pai pode receber é ter mais tempo com seus filhos.

"Tempo para acompanhar cada etapa, brincar, conversar e realmente estar presente. É por isso que estamos comprometidos em acabar com a escala de trabalho 6x1", disse Lula.



Já Flávio Bolsonaro, candidato do PL, homenageou o seu pai, Jair Bolsonaro, em uma carta dizendo que tem o aval dele para disputar a presidência.

"É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação", disse também no X. "Eu não posso, e não vou, me conformar ao ver o nosso país caminhar por um tempo de instabilidade, insegurança e desânimo. Eu não vou ficar de braços cruzados enquanto vejo a esperança das famílias sendo apagada e nossa democracia sucumbindo."



O candidato do PSD, Ronaldo Caiado, homenageou o seu pai, Edenval Ramos Caiado, e disse que o ensinou "que caráter não se negocia".

"Foi a criação no campo que moldou minha postura e a defesa firme das minhas convicções. Em nome dele, homenageio todos os pais do Brasil que lutam pela família e pelos filhos", publicou no X.



Romeu Zema, do Novo, também foi na linha de Caiado e homenageou seu pai, Ricardo Zema. "Se hoje eu tenho uma família constituída, meus filhos bem encaminhados, uma empresa bem-sucedida e consegui ajudar meu estado a sair do fundo do poço, é graças ao meu pai", publicou no X.

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