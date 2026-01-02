ELEIÇÕES 2026
Eleições 2026: Cientista política defende investimentos em educação para conter a desinformação
Em entrevista, Zulini disse que o uso da tecnologia, muitas vezes de maneira inadequada, potencializa esse desafio
Eleições 2026: Cientista política defende investimentos em educação para conter a desinformação - Foto: Pedro França/Agência Senado
O combate às fake news e à desinformação tem pautado algumas ações da Justiça Eleitoral nos últimos anos e não deve ser diferente no pleito de 2026.
Em entrevista concedida à Rádio Eldorado, a cientista política Jaqueline Zulini, do FGV CPDOC, disse que o uso da tecnologia, muitas vezes de maneira inadequada, potencializa esse desafio.
Leia também
• Financial Times cita vitória de Lula nas eleições de outubro entre suas previsões para 2026
• Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg: Lula lidera todos cenários de 1º e 2º turnos das eleições
• Lula diz que ficará "muito feliz" com ministros que precisarem sair para disputar eleições
"As fake news sempre existiram. O que houve foi o aumento na produção e no volume das fake news", ressaltou.
Na avaliação dela, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve investir em educação para combater a desinformação e demonstrar a lisura e a segurança das eleições deste ano.