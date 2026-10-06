Ter, 06 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça06/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PESQUISA

Eleições 2026: Datafolha divulga esta semana primeira pesquisa do 2º turno entre Flávio e Lula

O instituto ouvirá 2.520 eleitores entre os dias 6 e 8 de outubro

Reportar Erro
Flávio Bolsonaro e Lula disputam segundo turno nas eleições presidenciaisFlávio Bolsonaro e Lula disputam segundo turno nas eleições presidenciais - Foto: Daniel Ramalho/AFP; Andrew Harnik / Getty Images North America / GETTY IMAGES VIA AFP

As primeiras pesquisas de intenção de voto no segundo turno das eleições presidenciais deste ano começam a sair nesta quinta-feira (8). Na data, será divulgada a primeira rodada do Datafolha.

O instituto ouvirá 2.520 eleitores entre os dias 6 e 8 de outubro, em entrevistas pessoais realizadas em pontos de fluxo populacional. O levantamento tem custo de R$ 384.552 e foi contratado pela Folha de S.Paulo e pela Globo, com recursos dos contratantes.

Leia também

• João Campos em busca do protagonismo para reeleger o presidente Lula

• Zema declara apoio a Flávio no 2º turno e diz que Brasil não aguenta mais 4 anos de Lula

• Lula diz que ficou decepcionado com resultado das eleições deste domingo

Na mesma data, o Datafolha divulga pesquisas no Distrito Federal (BR-09856/2026), com 910 entrevistas, e no Rio de Janeiro (BR-01880/2026), com 1.204 entrevistas. Os dois levantamentos serão realizados entre os dias 6 e 8 de outubro, com abordagem pessoal em pontos de fluxo populacional. A pesquisa no DF custou R$ 100.890,12 e a do Rio, R$ 130.418,94.

Flávio Bolsonaro e Lula disputam o segundo turno das eleições presidenciais após o candidato do PL obter 47,03% dos votos válidos ante 45,16% do candidato do PT à reeleição.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter