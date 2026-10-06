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PESQUISA Eleições 2026: Datafolha divulga esta semana primeira pesquisa do 2º turno entre Flávio e Lula O instituto ouvirá 2.520 eleitores entre os dias 6 e 8 de outubro

As primeiras pesquisas de intenção de voto no segundo turno das eleições presidenciais deste ano começam a sair nesta quinta-feira (8). Na data, será divulgada a primeira rodada do Datafolha.

O instituto ouvirá 2.520 eleitores entre os dias 6 e 8 de outubro, em entrevistas pessoais realizadas em pontos de fluxo populacional. O levantamento tem custo de R$ 384.552 e foi contratado pela Folha de S.Paulo e pela Globo, com recursos dos contratantes.

Na mesma data, o Datafolha divulga pesquisas no Distrito Federal (BR-09856/2026), com 910 entrevistas, e no Rio de Janeiro (BR-01880/2026), com 1.204 entrevistas. Os dois levantamentos serão realizados entre os dias 6 e 8 de outubro, com abordagem pessoal em pontos de fluxo populacional. A pesquisa no DF custou R$ 100.890,12 e a do Rio, R$ 130.418,94.

Flávio Bolsonaro e Lula disputam o segundo turno das eleições presidenciais após o candidato do PL obter 47,03% dos votos válidos ante 45,16% do candidato do PT à reeleição.

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