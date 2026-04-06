Eleições 2026: Datafolha e Real Time Big Data divulgam pesquisas para presidente esta semana

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O Instituto Datafolha deve divulgar nesta semana uma nova pesquisa de intenção de voto para presidente da República. De acordo com o registro (BR-03770/2026) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o levantamento ouvirá 2.004 eleitores em todo o País entre os dias 7 e 9 de abril. Segundo a plataforma do TRE, a previsão de publicação é o próximo sábado, 11.



Além do Datafolha, outros institutos também irão divulgar levantamentos eleitorais ao longo desta semana, em pesquisas registradas tanto para a disputa presidencial quanto para corridas estaduais. Nesta segunda-feira, 6, estão previstas as divulgações de levantamento do Instituto Seta para presidente (BR-06009/2026) e de duas pesquisas da 100 Cidades no Ceará: uma para presidente (BR-03594/2026) e outra para governador e senador no Estado (CE-01668/2026).



Na terça-feira, 7, devem ser conhecidos os resultados de pesquisa do Veritá para presidente (BR-01960/2026), com 1.030 entrevistas e custo de R$ 79,3 mil, além de levantamentos locais e regionais do Instituto Paraná em Goiás (GO-09885/2026), da Gama Pesquisa no Piauí (PI-04881/2026) e da Percent, que registrou sondagens em Mato Grosso (MT-09353/2026) e também para presidente sob o número BR-08318/2026.



A quarta-feira, 8, concentra uma nova leva de divulgações. Estão previstos resultados de pesquisa registrada pela Real Time Big Data para presidente (BR-09964/2026), com 1.600 entrevistas, além de levantamento do mesmo instituto para governador e senador em Pernambuco (PE-05363/2026), também com 1.600 entrevistas. No mesmo dia, a Boas Ideias, Estratégia e Inteligência Digital deve divulgar pesquisa para presidente encomendada pelo Canal Meio (BR-00605/2026).



Também para a quarta-feira estão previstos levantamentos do Cepphor para governador do Distrito Federal (DF-08024/2026) e da Simplex em Pernambuco para governador e senador (PE-04864/2026). Ainda no mesmo dia, o Instituto França registrou pesquisas para presidente (BR-04420/2026) e para governador e senador em Sergipe (SE-07227/2026).



Na quinta-feira, 9, a Data Max deve divulgar pesquisa para governador, senador, deputado federal e deputado estadual no Piauí (PI-09019/2026).



Na sexta-feira, 10, estão previstas divulgações da 100 Cidades no Rio Grande do Sul, com levantamentos para presidente (BR-07873/2026) e para governador e senador (RS-05216/2026). No mesmo dia, a Ranking Brasil Inteligência deve divulgar pesquisa para presidente (BR-04089/2026) e outra para governador, senador, deputado federal e deputado estadual em Mato Grosso do Sul (MS-09026/2026). Também está prevista pesquisa do Instituto Seta na Paraíba para governador, senador, deputado federal e deputado estadual (PB-09746/2026).

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