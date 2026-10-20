Eleições 2026: Em 2022, 5,8 mil seções de votação mudaram entre 2 turnos; em 2026 foram 453
As alterações são feitas pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e são comuns em toda eleição
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) compilou, até o momento, 453 mudanças em seções eleitorais entre o primeiro e o segundo turno das eleições. O número é 12 vezes menor do que em 2022, quando foram registrados alterações em 5.822 locais de votação. Em 2018, houve 2.387 trocas.
A mudança levou a ruídos porque o número inicialmente informado, na última sexta-feira (16) foi de 4,3 mil seções. Já no domingo (18) o dado foi atualizado para 2,3 mil. Segundo o Tribunal, a relação de seções alteradas ainda pode ser atualizada até o dia da votação, no próximo domingo (25).
As alterações são feitas pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e são comuns em toda eleição. Entre os motivos para a troca, estão danos causados por chuvas, reformas não concluídas, problemas de acessibilidade e falhas no fornecimento de energia elétrica.
Na última segunda-feira (19) os presidentes dos 27 TREs divulgaram nota conjunta afirmando que não há interferência do TSE, que apenas faz a divulgação das mudanças.
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"Os principais motivos que levam os Tribunais Regionais Eleitorais a realizar essas alterações são sempre extraordinários e estão relacionados à ocorrência de situações climáticas extremas, a problemas não identificados previamente na infraestrutura dos prédios utilizados como locais de votação e a questões de segurança pública", diz a nota.
O vice-procurador-geral Eleitoral, Alexandre Espinosa, enviou ofício ao TSE na última segunda-feira sugerindo uma série de medidas para reforçar a divulgação das trocas nas seções de votação. O procurador disse que o intervalo até domingo, 25, é "reduzido" para que o eleitor se informe sobre o novo endereço.
"Para ser eficaz, essa divulgação deve ser coordenada e minimamente uniforme em todo o País, sem prejuízo das adaptações exigidas pelas condições locais", afirmou Espinosa.
Ao todo, as mudanças em locais de votação neste ano afetam cerca de 129 mil eleitores, segundo dados do TSE.