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ELEIÇÕES 2026

Eleições 2026: No Paraná, presidente da FPA diverge do Republicanos e declara apoio a Moro

O partido do deputado federal participa de coligação com o PSD, do atual governador Ratinho Júnior

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Senador Sérgio Moro é candidato ao governo do ParanáSenador Sérgio Moro é candidato ao governo do Paraná - Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado federal Pedro Lupion (Republicanos-PR), declarou nesta segunda-feira, 17, apoio à candidatura do senador Sergio Moro (PL) ao governo do Paraná. O anúncio foi feito em vídeo publicado nas redes sociais.

Já o Republicanos, seu partido, participa de coligação com o PSD, do atual governador Ratinho Júnior, com a Federação PSDB-Cidadania e a Federação União Progressista, tendo como candidato a governador do Estado Sandro Alex (PSD).
 

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No início deste mês, Lupion se licenciou da presidência da sigla no Estado para apoiar a candidatura de Moro. "A minha opção para termos um governo responsável, para jogar o Paraná para frente, um governo que o nosso setor agropecuário tem muito entusiasmo, estou apoiando o senador Sergio Moro para governador. Me licenciei da presidência do meu partido para hoje poder estar junto com Moro declarando apoio porque entendo que é a melhor opção para governar o Paraná", disse Lupion.

Moro, que também integra a FPA, agradeceu o apoio e disse que o governo, se eleito, "vai trabalhar para facilitar a vida do agricultor" seja pequeno ou grande e para que "o Estado pare de atrapalhar a vida do agricultor".

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