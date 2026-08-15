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ELEIÇÕES 2026 Eleições 2026: PCO registra Rui Costa Pimenta ao Planalto com plano de cancelar privatizações Esta será a quarta vez que Rui Costa disputa o Palácio do Planalto

O Partido da Causa Operária (PCO) registrou neste sábado, 15, a candidatura de Rui Costa Pimenta à presidência da República. O partido terá chapa pura, com Antônio Carlos na vice-presidência. Esta será a quarta vez que Pimenta disputa o Palácio do Planalto. Em seu registro eleitoral, ele informou que não possui bens a declarar.

No programa apresentado para as eleições de 2026, o PCO defende o cancelamento das privatizações realizadas no País, a reestatização de empresas como Eletrobras e Vale, a nacionalização do petróleo sob controle estatal, além de propostas como aumento emergencial de salários, redução da jornada de trabalho para 35 horas semanais e revogação das reformas trabalhista e previdenciária.

"Todo o País sofre horrores por conta da entrega das empresas estatais ou do seu sucateamento, iniciada na famigerada era FHC. É preciso cancelar a venda do patrimônio do povo brasileiro e reestatizar todas as empresas entregues ao capital estrangeiro por verdadeiros lesa-pátria. E colocar toda a riqueza natural do Brasil e tudo o que foi construído com o suor dos trabalhadores a serviço do próprio povo", afirma o plano de governo apresentado por ele.

O programa propõe ainda reajustes automáticos dos salários pela inflação, ampliação de gasto público com saúde e educação, reforma agrária com expropriação de latifundiários, estatização do sistema financeiro, redução dos juros, ampliação de programas sociais, dissolução da Polícia Militar, liberdade irrestrita de expressão, oposição à influência estrangeira na Amazônia e a formação de um governo das organizações operárias e camponesas.

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