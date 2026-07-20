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Brasil Eleições 2026: prazo para pedir voto em trânsito começa nesta segunda-feira (20); veja como fazer Se o local informado estiver dentro do mesmo estado do domicílio eleitoral, a pessoa poderá votar para todos os cargos em disputa

Eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral no dia das eleições podem pedir à Justiça Eleitoral o voto em trânsito nas Eleições 2026 a partir desta segunda-feira, 20. O pedido pode ser feito até 20 de agosto, por meio do Autoatendimento Eleitoral ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral.

O voto em trânsito permite a transferência para outro município, desde que seja capital ou cidade com mais de 100 mil eleitores. Se o local informado estiver dentro do mesmo estado do domicílio eleitoral, a pessoa poderá votar para todos os cargos em disputa. Caso contrário, será habilitada votação somente para presidente da República.

Quem pode e onde dá para votar?

No mesmo Estado: Se o eleitor estiver em outra cidade, mas dentro de seu Estado de domicílio eleitoral, poderá votar para todos os cargos em disputa.

Em outro Estado: Se o eleitor estiver fora de seu Estado, só poderá votar para presidente da República.

Viagem internacional: Se o título foi emitido no Brasil e o eleitor for viajar para o exterior, não dá para pedir o voto em trânsito.

Como pedir o voto em trânsito

Data para pedir a alteração: O prazo começa nesta segunda-feira, 20, e vai até o dia 20 de agosto.

Como solicitar?

Pela internet: O eleitor deve acessar o site do TSE e procurar pela opção Autoatendimento Eleitoral.

Presencialmente: A opção está disponível em cartório eleitoral.

Prazos diferentes para quem vai trabalhar nas eleições: Os eleitores que estarão em serviço nas eleições terão até o dia 28 de agosto para solicitar o voto em trânsito.

Mesários e pessoal do apoio logístico;

Quem vai atuar nos testes de integridade das urnas;

Agentes penitenciários, policiais penais e funcionários de centros de detenção ou internação.

Voto em trânsito 'automático': Em alguns casos, a própria instituição envia uma lista com os nomes de pessoas aptas para o voto em trânsito para a Justiça Eleitoral.

Presos provisórios e jovens em unidades de internação;

Militares e agentes de segurança pública que vão trabalhar no dia;

Juízes, promotores e funcionários da Justiça Eleitoral em serviço.

Outros grupos que têm direito à transferência temporária: Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, moradores de assentamentos rurais e pessoas em situação de rua também podem solicitar a mudança temporária de local para facilitar o acesso às urnas.

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