Sáb, 03 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado03/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Voto

Eleições 2026: saiba quais documentos são aceitos para votar

Documentos digitais oficias com foto são aceitos como identificação

Reportar Erro
Documentos digitais oficias com foto são aceitos como identificaçãoDocumentos digitais oficias com foto são aceitos como identificação - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Mais de 158 milhões de brasileiros poderão votar neste domingo (4) no primeiro turno das Eleições Gerais. Para tanto, é comparecer a uma das 499 mil seções eleitorais e apresentar um documento oficial com foto.  

São aceitos como documento de identificação, inclusive em formato digital: 

Leia também

• Urna eletrônica completa 30 anos de revolução nas eleições do Brasil

• Lula e Flávio Bolsonaro jogam vale-tudo em eleições incertas

• ONS fará operação preventiva para garantir energia durante as eleições

Os documentos oficiais com foto podem ser utilizados mesmo que estejam vencidos, desde que permitam a identificação do eleitor. 

As certidões de nascimento ou de casamento não valem como prova de identidade na hora de votar. 

É possível votar sem o título de eleitor? 
Sim. Documentos oficiais com foto, físicos ou digitais, serão aceito para identificação.  

No entanto, para votar apresentando somente o e-Título, disponível nas plataformas iOS ou Android, é preciso que o aplicativo contenha a foto do eleitor.  

Reportar Erro

Veja também

Newsletter