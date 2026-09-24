A- A+

Brasil Eleições 2026: saiba quem são os candidatos ao governo do Acre Estão na disputa seis candidatos

Seis candidatos concorrem ao governo do Acre nas eleições de 2026. No estado, 614.375 eleitores estão aptos a votar.

Desse total, 52% são mulheres e 48%, homens. Entre os eleitores que declararam cor/raça, 72,28% são pessoas pardas; 14,53%, brancas; 8,29%, pretas; 4,34%, indígenas; e 0,89%, amarelas.

O primeiro turno das eleições ocorre no dia 4 de outubro. Em eventual segundo turno, os eleitores voltam às urnas em 25 de outubro.

Serão escolhidos os chefes do Poder Executivo - presidente da República e governadores - e seu vices, além dos representantes para compor o Legislativo, tanto no âmbito federal como no estadual e distrital - senadores, deputados federais, deputados estaduais e distritais.

Conheça os candidatos ao governo do Acre, em ordem alfabética de acordo com o nome que aparece na urna eletrônica:

Alan Rick - Alan Rick Miranda (Trabalho da Esperança)

Dr. Luisinho - Francisco das Chagas Conceição Da Silva (Agir)

Eudo Raffael - Eudo Raffael Lima da Silva (PCB)

Mailza Assis - Mailza Assis Cameli (Avança Acre)

Thor Dantas - Thor Oliveira Dantas (Frente Ampla pelo Acre)

Tião Bocalom - Sebastião Bocalom Rodrigues (Produzir para Empregar)

Veja também