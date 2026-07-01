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Eleições 2026

Eleições 2026: TSE mantém teto de gastos para campanha eleitoral no mesmo patamar de 2022

A decisão foi tomada por unanimidade nesta quarta-feira, 1º, e considera que o fundo eleitoral - o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) - foi mantido no mesmo valor fixado para 2022

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Ao todo, R$ 4,9 bilhões serão distribuídos entre 30 partidos, com PL, PT e União Brasil concentrando cerca de 40% do montanteAo todo, R$ 4,9 bilhões serão distribuídos entre 30 partidos, com PL, PT e União Brasil concentrando cerca de 40% do montante - Foto: Arquivo/Elza Fiúza/Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu manter, para as eleições de 2026, o mesmo teto para gastos com campanha eleitoral aplicados em 2022. A decisão foi tomada por unanimidade nesta quarta-feira, 1º, e considera que o fundo eleitoral - o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) - foi mantido no mesmo valor fixado para 2022.

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Ao todo, R$ 4,9 bilhões serão distribuídos entre 30 partidos, com PL, PT e União Brasil concentrando cerca de 40% do montante. O PL é a legenda com maior fatia do Fundo Eleitoral, com R$ 881,6 milhões reservados para 2026. O PT aparece em segundo lugar, com R$ 615,3 milhões, seguido pelo União Brasil, com R$ 526,2 milhões.

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