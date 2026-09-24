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Brasil Eleições 2026: veja quem são os candidatos ao governo de Rondônia Disputa tem seis concorrentes ao cargo

Seis candidatos concorrem ao governo de Rondônia nas eleições de 2026. No estado, 1.267.105 eleitores estão aptos a votar.

Desse total, 52% são mulheres e 48%, homens. Entre os eleitores que declararam cor/raça, 65,3% são pessoas pardas; 23,79%, brancas; 8,44%, pretas; 1,85%, indígenas; e 0,62%, amarelas.

O primeiro turno das eleições ocorre no dia 4 de outubro. Em eventual segundo turno, os eleitores voltam às urnas em 25 de outubro.

Serão escolhidos os chefes do Poder Executivo - presidente da República e governadores - e seu vices, além dos representantes para compor o Legislativo, tanto no âmbito federal como no estadual e distrital - senadores, deputados federais, deputados estaduais e distritais.

Conheça os candidatos ao governo do Acre, em ordem alfabética de acordo com o nome que aparece na urna eletrônica:

Adailton Furia - Adailton Antunes Ferreira (Gente que Gosta de Gente)

Expedito Netto - Expedito Goncalves Ferreira Netto (Fé Rondônia)

Hildon Chaves - Hildon de Lima Chaves (Rondônia com a Força do Trabalho e da União)

Marcos Rogério - Marcos Rogerio da Silva Brito (Juntos por Rondônia)

Pedro Abib - Pedro Abib Hecktheuer (Experiência Fé e Autoridade Rondônia Forte de Verdade - PDT/MDB)

Samuel Costa - Samuel Costa Menezes (PSB)

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