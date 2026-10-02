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Política Eleições brasileiras sob o olhar de Trump A manifestação do presidente dos EUA ocorre em meio a suspeitas e acusações de que o governo norte-americano estaria tentando influenciar o processo eleitoral brasileiro

A três dias do primeiro turno das eleições brasileiras, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicano), afirmou, ontem, que acompanha “bem de perto” a disputa no país e classificou o pleito como “muito importante”. Em uma breve declaração na Casa Branca, o republicano também elogiou o Brasil e os brasileiros, mas não citou nenhum dos candidatos à Presidência. A manifestação ocorre em meio a suspeitas e acusações de que o governo norte-americano estaria tentando influenciar o processo eleitoral brasileiro.

A declaração de Trump ocorre em um cenário de crescente atenção internacional sobre a eleição brasileira. Segundo informações divulgadas pela Reuters, autoridades da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) relataram a representantes da França e da Alemanha, durante reuniões realizadas em setembro, alegações de interferência dos Estados Unidos e da Rússia no processo eleitoral. As autoridades americanas, contudo, já negaram que Washington esteja interferindo na eleição brasileira.

A possibilidade de atuação dos Estados Unidos ganhou peso diante das medidas adotadas pelo governo Trump nos últimos meses em relação ao Brasil. Entre elas estão a imposição de tarifas comerciais, sanções contra autoridades brasileiras e críticas à atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao sistema eleitoral. O ambiente também foi marcado pela aproximação política de setores ligados a Trump com a direita brasileira, em especial com aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL), adversário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida presidencial.

A preocupação chegou ao próprio Congresso americano. Três senadores democratas enviaram uma carta ao secretário de Estado, Marco Rubio, questionando se o governo Trump se comprometeria a reconhecer o resultado certificado das eleições brasileiras e a manter relações diplomáticas normais com qualquer candidato escolhido de forma livre e justa pelos eleitores. Na semana passada, integrantes da Casa Branca disseram que caberia ao próprio Trump decidir se reconheceria o resultado do pleito e relataram que o presidente americano teria preferência por um candidato por afinidade ideológica, embora não houvesse apoio formal declarado.

O presidente Lula também já reagiu à possibilidade de envolvimento americano na eleição. Em entrevista exibida pelo YouTube, afirmou ter advertido Trump para não se intrometer no processo brasileiro. A tensão ocorre enquanto Lula e Flávio Bolsonaro protagonizam uma disputa acirrada na reta final do primeiro turno, segundo levantamentos recentes. A influência de Trump, portanto, passou a integrar o debate eleitoral brasileiro justamente nos últimos dias antes da votação.

Apesar das acusações e suspeitas, a declaração feita ontem por Trump não representa, por si só, uma manifestação de apoio a qualquer candidatura. O episódio, porém, mantém em evidência a discussão sobre os limites da atuação de governos estrangeiros em eleições nacionais e sobre o impacto que decisões políticas e econômicas de Washington podem exercer sobre a disputa brasileira.

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