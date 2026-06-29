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ELEIÇÕES 2026

Eleições: calendário de julho traz restrições a anúncio de obras e marca início das convenções

Medida busca garantir a isonomia na disputa e proíbe a divulgação de anúncios sobre atos, programas e obras que possam beneficiar candidatos

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Eleições: calendário de julho traz restrições a anúncio de obras e marca início das convençõesEleições: calendário de julho traz restrições a anúncio de obras e marca início das convenções - Foto: Divulgação / TSE

A partir do próximo sábado, dia 4, entram em vigor restrições à publicidade institucional envolvendo pré-candidatos que ocupam cargos públicos, de acordo com as regras estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A medida busca garantir a isonomia na disputa e proíbe a divulgação de anúncios sobre atos, programas e obras que possam beneficiar candidatos.

Pelo calendário eleitoral, nessa mesma data, os pré-candidatos também ficam proibidos de comparecer a inaugurações de obras públicas. As restrições têm início sempre três meses antes do primeiro turno das eleições, que será realizado em 4 de outubro de 2026.

Ainda em junho, nesta terça-feira, 30, as emissoras de rádio e televisão ficam proibidas de transmitir programas apresentados ou comentados por pré-candidato. Além disso, passa a ser vedado empenhar despesas com publicidade de órgãos públicos que ultrapassem, em seis vezes, a média mensal dos valores empenhados nos últimos três anos.

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Outra data importante nos próximos dias refere-se ao período das convenções partidárias, que começa em 20 de julho e termina no início de agosto. É nesses eventos que as siglas batem o martelo sobre os nomes que, de fato, disputarão as eleições e os respectivos cargos.

Abaixo, as principais datas do calendário eleitoral de julho:

4 de julho (3 meses antes do 1º turno)

5 de julho

7 de julho

19 de julho

20 de julho

31 de julho

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