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eleições 2026 Eleições de 2022 tiveram mais votos após as 17h do que a disputa de 2026, aponta TSE Neste ano, 34 mil eleitores votaram após as 17h; há quatro anos, forma 41 mil, diz TSE

Uma análise realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral ( TSE) apontou que, mesmo com a prorrogação do período de votação por duas horas no último domingo, o total de votos depositados após as 17h foi menor do que o de quatro anos atrás após o horário determinado para o fechamento das urnas.

Os dados fazem parte de um levantamento produzido pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) do Corte, obtido pelo Globo.

O documento aponta que, no segundo turno deste ano, foram computados 34,3 mil votos em seções abertas após às 17h01. Há quatro anos, foram 41 mil votos.

O levantamento reforça o baixo impacto que a prorrogação do horário de votação no domingo passado, determinada pelo ministro Cristiano Zanin, teve para o resultado final da eleição.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito com 64.256.232 de votos, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) obteve 59.826.041, uma diferença de mais de 4 milhões de votos. Os 34 mil votos computados após as 17h equivalem a 0,8% dessa diferença.

O total é ainda menor, segundo o documento do TSE, quando consideradas apenas as urnas que de fato permaneceram abertas até as 19h, como determinado por Zanin. Nesse caso, foram 6,7 mil urnas que continuaram recebendo votos e elas computaram apenas 4.773 votos.

Mesmo que o horário de votação termine às 17 horas, a legislação eleitoral garante o direito ao voto de todos aqueles que já estavam na fila de votação neste horário. Por exemplo, um eleitor que tenha chegado na fila às 16h59 ainda poderá votar, mesmo que após as 17 horas.

De acordo com os dados do TSE, dos 34 mil votos computados após as 17h01, 8,8 mil foram em São Paulo, seguido por Bahia (4,1 mil), Rio de Janeiro (4,1 mil) e Minas Gerais (2,2 mil).

Quando considerados apenas os 4,7 mil votos em seções que de fato continuaram abertas até as 19h, o Rio de Janeiro foi o estado com mais votos computados: 1,8 mil, seguido por São Paulo (1,4 mil) e Bahia (802 votos).

Em 2022, todos esses estados tiveram mais votos após as 17h do que neste ano. Em Sâo Paulo, por exemplo, foram 9,7 mil votos e, no Rio de Janeiro, 5,5 mil votos foram depositados após as 17h01.

Quando consideradas algumas cidades, 2026 teve mais votos do que em 2022, mas o número foi irrisório. Em Salvador, por exemplo, 1,7 mil pessoas votaram depois das 17h, mas apenas 656 em seções que permaneceram abertas em cumprimento à decisão de Zanin.

Há quatro anos, 962 pessoas votaram na capital baiana depois do término do prazo de votação.

Salvador foi uma das cidades no meio da polêmica em torno da prorrogação, após a campanha do PT acusar a prefeitura de atuar para limitar a frota de ônibus na cidade no dia da eleição.

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