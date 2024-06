Eleições EUA: debate entre Biden e Trump será decisivo para restante da campanha

A- A+

O atual presidente dos EUA, Joe Biden, e o seu rival republicano, Donald Trump, participam nesta quinta, 27, do primeiro debate eleitoral deste ano, promovido pela CNN, em um encontro que oferece uma oportunidade para ambos remodelarem a narrativa política.

Biden, o atual democrata, pode garantir aos eleitores que, aos 81 anos, é capaz de guiar os EUA através de uma série de desafios. Enquanto isso, Trump, de 78 anos, quer aproveitar o momento para tentar superar sua condenação por crime em Nova York, e convencer uma audiência de dezenas de milhões de pessoas de que seu temperamento é adequado para retornar ao Salão Oval.

Biden e Trump entram na noite enfrentando fortes ventos contrários, incluindo um público cansado do tumulto da política partidária. Ambos os candidatos não são apreciados pela maioria dos americanos, de acordo com as pesquisas eleitorais, e oferecem visões antagônicas sobre praticamente todas as questões fundamentais.

Trump prometeu planos abrangentes para refazer o governo dos EUA se regressar à Casa Branca, e Biden argumenta que o seu oponente representaria uma ameaça existencial à democracia do país.

"Os debates tendem a não alterar a percepção dos eleitores de uma forma que altere o seu voto: normalmente reforçam, não convencem", disse Kathleen Hall Jamieson, diretora do Centro de Políticas Públicas Annenberg da Universidade da Pensilvânia e especialista em comunicações presidenciais". Mas ela pontua que neste ano o debate pode ter influência maior frente à indecisão acima do comum no país.

Foco estará na Geórgia

Atlanta, a cidade anfitriã do debate, oferece um significado simbólico e prático para a campanha. Em 2020, Biden garantiu os 16 votos eleitorais da Geórgia com uma margem inferior a 12 mil votos, de um total de 5 milhões. Trump pressionou a liderança republicana do estado a anular a sua vitória com base em teorias de fraude eleitoral.

Ambas as campanhas realizaram uma série de eventos em Atlanta que levaram ao debate, incluindo eventos concorrentes em empresas locais de propriedade de negros. Trump convocou na sexta-feira, 21, uma reunião na Rockys Barbershop, na comunidade de Buckhead, para falar sobre seu confronto com Biden e questionar se os moderadores da CNN, Jake Tapper e Dana Bash, o tratariam com justiça.

Saindo do debate, tanto Biden quanto Trump viajarão para estados que esperam conquistar neste outono. Trump está a caminho da Virgínia, um antigo campo de batalha que se deslocou para os democratas nos últimos anos.

Biden deve embarcar para a Carolina do Norte, onde deverá realizar o maior comício de sua campanha em um estado que Trump venceu por pouco em 2020.

O debate marca uma série de novidades

Trump e Biden não estiveram no mesmo palco nem sequer se falaram desde o último debate, semanas antes da eleição presidencial de 2020. Trump faltou à posse de Biden depois de liderar um esforço sem precedentes e malsucedido para reverter sua derrota para Biden, que culminou na insurreição do Capitólio em 6 de janeiro por seus apoiadores.

A transmissão de quinta-feira pela CNN será o primeiro debate eleitoral geral da história. É o primeiro debate presidencial sobre eleições gerais televisionado nos EUA, organizado por um único meio de comunicação, depois que ambas as campanhas abandonaram a Comissão bipartidária de Debates Presidenciais, que organizou todos os confrontos desde 1988.

Com o objetivo de evitar uma repetição dos confrontos caóticos de 2020, Biden insistiu - e Trump concordou - em realizar o debate sem audiência no local e em permitir que a rede silenciasse os microfones dos candidatos quando não fosse a sua vez de falar. Haverá dois intervalos comerciais, outro afastamento da prática moderna. Os candidatos concordaram em não consultar funcionários ou outras pessoas enquanto as câmeras estiverem desligadas.

Ambos os lados reconhecem o que está em jogo

O confronto ocorre logo depois que a Casa Branca de Biden tomou medidas executivas para restringir os pedidos de asilo na fronteira entre os EUA e o México, em um esforço para reduzir o número de migrantes que entram no país. Trump fez da imigração ilegal uma peça central da sua campanha.

As guerras na Ucrânia e em Gaza pairam sobre a corrida, tal como as opiniões fortemente divergentes dos candidatos sobre o papel dos EUA no mundo e as suas alianças. As diferenças em matéria de inflação, política fiscal e investimento governamental para construir infraestruturas e combater as alterações climáticas proporcionarão ainda mais contrastes.

Também no contexto político: o Supremo Tribunal está prestes a anunciar a sua decisão sobre se Trump está legalmente imune ao seu alegado papel na insurreição de 6 de Janeiro. Isso aconteceu semanas depois de Trump ter sido condenado em Nova York por participar num esquema que os procuradores alegaram ter a intenção de influenciar ilegalmente as eleições de 2016.

