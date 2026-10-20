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Segundo Turno

Eleições: saiba quais documentos são aceitos para votar no 2° turno

Além do e-Título, documentos oficiais com foto são aceitos

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No domingo (25), os 158 milhões de brasileiros deverão retornar às urnas para o segundo turno das Eleições GeraisNo domingo (25), os 158 milhões de brasileiros deverão retornar às urnas para o segundo turno das Eleições Gerais - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

No domingo (25), os 158 milhões de brasileiros deverão retornar às urnas para o segundo turno das Eleições Gerais. Além do cargo de presidente da República, em cinco estados e o Distrito Federal terão disputa para governador. Para ter direito a votar, o eleitor deve comparecer a uma das 499 mil seções eleitorais e apresentar um documento oficial com foto.  

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São aceitos como documento de identificação, inclusive em formato digital: 

As certidões de nascimento ou de casamento não valem como prova de identidade na hora de votar. 

É possível votar sem o título de eleitor? 
Sim. Documentos oficiais com foto, físicos ou digitais, serão aceito para identificação.  

No entanto, para votar apresentando somente o e-Título, disponível nas plataformas iOS ou Android, é preciso que o aplicativo contenha a foto do eleitor.  

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