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Eleições 2026

Eleições são nossas, temos processo eleitoral muito mais seguro, afirma Lula

Lula também fez um convite para que delegações estrangeiras acompanhem as eleições brasileiras

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Presidente Lula, em entrevista a podcastPresidente Lula, em entrevista a podcast - Foto: YouTube Desce a Letra/Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu o processo eleitoral brasileiro nesta quinta-feira (17) e o comparou com o modelo dos Estados Unidos. Em entrevista à Rádio Itatiaia, em Montes Claros (MG), o petista mencionou o presidente americano, Donald Trump, ao dizer que o republicano não precisaria aguardar um longo período para saber o resultado do pleito em seu país caso seguisse o formato brasileiro.

"As eleições são nossas, nós temos o processo eleitoral mais seguro do mundo. O Trump, se tivesse utilizado o processo brasileiro, não teria o problema de ficar esperando vários dias para saber o resultado eleitoral. Aqui, terminou as eleições às 18 horas, às 20 horas nós já sabemos o resultado eleitoral", destacou.

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Lula também fez um convite para que delegações estrangeiras acompanhem as eleições brasileiras e sugeriu que, dessa forma, talvez seja possível "introduzir o voto eletrônico em todos os países do mundo, e aí, quem sabe, parar com toda a bandalheira eleitoral no mundo".

Em outro momento da entrevista, o petista afirmou ainda que o Brasil não admitirá ingerência de outros países nos assuntos nacionais: "O Brasil não se curvará à arrogância de nenhum presidente de um país do mundo. O Brasil vai fazer aquilo que é de interesse do povo brasileiro. A nossa soberania, a nossa democracia é intocável. Aqui ninguém põe a mão. E o Trump sabe disso, eu já falei com ele três vezes".

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