A- A+

SÃO PAULO "Eleições serão disputadas por quem tem elegibilidade", diz Kassab sobre Bolsonaro Presidente do PSD e secretário de Tarcísio defendeu a união da direita em 2026

Presidente do Partido Social Democrático (PSD) e secretário de Governo de São Paulo, Gilberto Kassab disse neste sábado (21) que não acredita na reversão da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado em dois processos - um no Tribunal Superior Eleitoral e outro no Supremo Tribunal Federal - e em prisão domiciliar há três meses.

– O importante é que teremos eleições. As eleições serão disputadas para aqueles que têm elegibilidade. Eu não acredito que o presidente Bolsonaro vá recuperar sua elegibilidade para essa eleição – disse o dirigente na Internacional Democrata de Centro (IDC-CDI), organização que reúne partidos de mais de 80 países, incluindo o PSD. O evento foi realizado na Zona Sul de São Paulo.

Para Kassab, seu partido possui dois pré-candidatos a presidente, mas ressalta, como vem dizendo nos últimos meses, que ambas candidaturas não serão viabilizadas caso o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dispute a corrida presidencial.

– Nós temos dois pré-candidatos, dois governadores, o governador Ratinho Junio e o governador Eduardo Leite, e ambos vão retirar a sua pré-candidatura, caso o governador Tarcísio seja candidato. Portanto, o PSD está com a questão resolvida – disse Kassab.

Na abertura do evento, o presidente do PSD afirmou que a direita latino-americana está diante de uma encruzilhada histórica e defendeu políticas de centro como forma de saída para crises em democracias liberais.

– Nossa direita, nossa centro-direita, está diante de uma encruzilhada histórica. Ou se reinventa de forma profunda ou corre o risco de perder relevância num continente em permanente transformação – afirmou Kassab.

O secretário estadual de Projetos Estratégicos de São Paulo e fundador do PSD, Guilherme Afif Domingos, também esteve presente no evento. Na semana que vem, o governo paulista vai realizar o leilão do novo centro administrativo estadual, idealizado por Afif.

Veja também