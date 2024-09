Pesquisa AtlasIntel em São Paulo: Boulos tem 28,3%; Marçal e Nunes, 20,9% cada

A- A+

Faltando duas semanas para as eleições municipais de 2024, a nova pesquisa AtlasIntel sobre as intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo divulgada nesta segunda-feira, 23, aponta que o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) tem 28,3%. O candidato do PSOL é seguido pelo influenciador Pablo Marçal (PRTB) e pelo atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 20,9% cada

A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. Os resultados são relativos ao cenário estimulado, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados.

A seguir, aparecem a deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 10,8% de menções, o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB), com 6,9%, e a economista Marina Helena (Novo), com 3,8%. São 2,2% os que votam branco ou nulo e 5,8% estão indecisos. Altino (PSTU), João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (UP) registram 0,1% de menções cada.

A pesquisa Atlas entrevistou 2.200 eleitores paulistanos entre os dias 17 e 22 de setembro, com nível de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) segue o protocolo SP-03546/2024.

No levantamento anterior, divulgado em 11 de setembro, o ex-coach cresceu fora da margem de erro o total de 8,4 pontos, alcançando 24,4% das intenções e ultrapassando o atual prefeito, que teve 20,1% das menções. Em primeiro lugar estava Boulos, com 28% das respostas. Tabata aparecia com 20,1%; Datena, com 7,2%, e Marina Helena, com 4,7%. Brancos e nulos somavam 2,5% e outros 1,7% não souberam responder.

