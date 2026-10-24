A- A+

ELEIÇÕES 2026 Eleições 2026: veja o que o eleitor precisa saber antes de votar no 2º turno em Pernambuco Votação acontece neste domingo (25), das 8h às 17h, no horário de Brasília; documentos exigidos, consulta ao local de votação e regras para manifestações políticas estão entre as principais dúvidas dos eleitores

O segundo turno das Eleições Gerais de 2026 será realizado neste domingo (25), das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Para chegar às urnas sem imprevistos, os eleitores devem estar atentos às regras da Justiça Eleitoral, desde a documentação necessária até as restrições à propaganda política durante a votação. Também é importante confirmar o local da seção eleitoral e verificar as opções de transporte disponíveis.

Embora algumas orientações sejam válidas em todo o país, medidas como a gratuidade do transporte público variam conforme o estado e o município. Em Pernambuco, por exemplo, haverá mudanças pontuais em locais de votação e transporte gratuito em diferentes regiões. Confira as principais informações para o dia da eleição.

Como consultar o local de votação?

O endereço da seção eleitoral pode ser consultado antes de sair de casa, inclusive para verificar se houve alguma mudança em relação ao primeiro turno. Em Pernambuco, das cerca de 22 mil seções eleitorais, apenas 12 tiveram alterações pontuais nos locais de votação entre as duas etapas do pleito. As mudanças ocorreram em Limoeiro, Tacaimbó e Buíque, no Agreste, e em Floresta, no Sertão.

Para conferir o endereço, o eleitor pode utilizar o aplicativo e-Título, disponível gratuitamente para Android e iOS, ou acessar o portal de Autoatendimento Eleitoral no site do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE).

Outra opção é o Disque Eleitor, pelo telefone (81) 3194-9400, com atendimento telefônico em dias úteis, das 8h às 17h. O mesmo número funciona como canal de WhatsApp, com atendimento 24 horas por meio da assistente virtual Júlia.

Haverá transporte público gratuito?

A oferta de transporte gratuito depende das medidas adotadas em cada localidade. Em Pernambuco, o governo estadual anunciou a gratuidade do transporte público intermunicipal neste domingo (25), para facilitar o deslocamento dos eleitores.

Na Região Metropolitana do Recife, os ônibus do Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) funcionarão das 4h30 às 19h30, com frotas compatíveis com as dos dias úteis. O metrô, operado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), terá gratuidade das 5h às 23h.

Caruaru, Petrolina e Garanhuns também terão transporte gratuito, conforme anunciado para os sistemas de concessão pública desses municípios.

Nas demais cidades pernambucanas, os cartórios eleitorais organizaram rotas específicas para atender os eleitores, especialmente os moradores de áreas rurais. Para isso, serão utilizados veículos cedidos pelas prefeituras.

Quem não tem biometria cadastrada pode votar?

Sim. A ausência de cadastro biométrico não impede o eleitor de votar. Basta apresentar um documento oficial com foto, desde que esteja apto a participar do pleito.

A biometria não é, portanto, uma condição obrigatória para todos os eleitores. Quem não realizou o cadastramento pode comparecer normalmente à seção eleitoral e exercer seu direito ao voto.

Quem tem mais de 70 anos e faltou ao primeiro turno pode votar?

Sim. O eleitor que não compareceu às urnas no primeiro turno pode votar normalmente no segundo, desde que esteja habilitado pela Justiça Eleitoral.

O voto é facultativo para pessoas com mais de 70 anos, jovens de 16 e 17 anos e pessoas analfabetas. Esses grupos não são obrigados a votar, mas podem participar da eleição se desejarem.

Para isso, é necessário comparecer à seção eleitoral com um documento oficial com foto.

Ainda dá tempo de regularizar o título?

Não. O prazo para regularizar o título eleitoral, transferir o local de votação ou revisar dados cadastrais terminou em 6 de maio. Após essa data, o cadastro eleitoral foi fechado para a preparação das eleições e deixou de receber novas solicitações desses serviços.

O atendimento será retomado em 3 de novembro. Até lá, quem precisa resolver pendências cadastrais deverá aguardar a reabertura dos serviços eleitorais.

É permitido votar com camisa, adesivo ou bandeira de candidato?

Sim, desde que a manifestação seja individual e silenciosa. No dia da votação, o eleitor pode demonstrar sua preferência política usando camisetas, bandeiras, broches e adesivos.

A permissão, no entanto, não se estende a ações de campanha ou manifestações coletivas que desrespeitem as regras eleitorais. O uso de alto-falantes e amplificadores de som, a realização de comícios, passeatas e carreatas e a propaganda conhecida como “boca de urna” estão proibidos.

Também não é permitido distribuir camisetas ou outros materiais promocionais no dia da eleição, abordar pessoas a caminho das seções para pedir votos ou espalhar “santinhos” nas proximidades dos locais de votação.

Essas práticas constituem crimes eleitorais e podem levar à prisão.

Como se preparar para o dia da votação?

Antes de sair de casa, o eleitor deve conferir o endereço da seção eleitoral, separar um documento oficial com foto e verificar os horários e as condições do transporte público na cidade onde votará.

Também é importante observar as regras para manifestações políticas e seguir as orientações da Justiça Eleitoral. Com as informações verificadas e a documentação em mãos, o eleitor reduz o risco de contratempos e pode exercer seu direito ao voto com tranquilidade.

Veja também