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Eleições 2026 Eleita pelo PSL na onda bolsonarista, Soraya diz ter apoio de Lula para reeleição ao Senado Parlamentar recusa convite para compor, como suplente, chapa com pré-candidato petista

A senadora Soraya Thronicke (PSB) afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou o apoio à pré-candidatura dela ao Senado por Mato Grosso do Sul. A parlamentar manteve a corrida à reeleição após recusar o convite para compor, como suplente, uma chapa encabeçada pelo deputado petista Vander Loubet. Os dois vão disputar em outubro com outros concorrentes, como Nelsinho Trad (PSD) e Reinaldo Azambuja (PL), as duas vagas à Casa legislativa pelo estado.

Em nota divulgada nesta quinta-feira (16), após reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB-SP), a senadora disse que recebeu o convite de Loubet "com muita honra", mas que o PSB decidiu pela manutenção de um projeto eleitoral próprio.

"Sigo nessa caminhada com o apoio do partido e a confiança de que estamos no caminho certo", acrescentou ela, com acenos ao deputado petista. "Vander e eu continuaremos unidos, trabalhando pelo fortalecimento do campo democrático e pela eleição de parlamentares comprometidos com o desenvolvimento do nosso Mato Grosso do Sul e com a melhoria da vida da nossa população".

O anúncio encerra as especulações de que a parlamentar poderia desistir da cabeça de chapa em prol de uma aliança progressista no estado. Loubet, por sua vez, afirmou que recebeu "com muita tranquilidade" a decisão e que a respeita.

'Senadora de Bolsonaro'

Em maio deste ano, a senadora já havia confirmado que iria apoiar a reeleição de Lula. Eleita em 2018 como "a senadora do Bolsonaro", na esteira da onda bolsonarista da ocasião, a parlamentar concorreu à Presidência em 2022 pelo União Brasil. Soraya defendeu "não ter medo de mudar de lado" e, segundo ela, o motivo para estar com o petista é sua "humanidade", que a deixou de "queixo caído".

"Eu senti na pele o que é o descaso, e não tive medo de mudar de lado. Eu tenho mil motivos pra dizer do lado de quem eu estou. O presidente Lula me deixou de queixo caído, mesmo. Pela humanidade, pela forma de agir", disse em discurso no Assentamento Monjolinho divulgado em vídeo na época.

Soraya migrou em abril para o PSB, uma das siglas da base do governo Lula, durante a janela partidária. Antes, se elegeu senadora em 2018 pelo PSL, mesmo partido pelo qual concorreu o ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois, concorreu à Presidência pelo União Brasil (legenda criada da união do PSL com o Democratas). E, em janeiro de 2023, filiou-se ao Podemos.

Após marcar 0,51% dos votos válidos em 2022, Soraya chegou a dizer que, no segundo turno entre Lula e Bolsonaro, "nenhum desses bandidos merece meu apoio". Entre os apoiadores de Bolsonaro, Soraya passou a ser vista como traidora por ter se afastado do ex-chefe do Executivo.

A senadora, no entanto, compareceu à cerimônia de posse do Lula. Tirou fotos com apoiadores e disse que estaria ao lado dos petistas, ressaltando estar "arrependida" por ter apoiado Bolsonaro em 2018. A postura rendeu críticas de nomes como o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

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